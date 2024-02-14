徵護理師一年多無人應徵 基層醫曝原來她們都去了這裡

醫療機構護理師人力嚴重短缺，今年一月起，衛福部依不同醫院層級，給予護理師不同的夜班獎勵，期盼留住及吸引更多護理師投入服務，而西醫基層診所同樣感受到護理師短缺的壓力，身為基層耳鼻喉科開業醫師、醫師公會全聯會理事長周慶明說，基層診所護理師短缺情形，十分嚴重，且醫美診所也加入搶人行列，月薪多開出與醫院相差不多的薪資，且又能穿的漂漂亮亮上班，吸引了許多護理師轉至醫美診所服務。

依衛福部「診所設置基準表」規定，診所內每2間診療室應有1名以上護理師，而設有不同部門，如觀察病床應有1人；門診手術室、產房、供應室應有一人流用；產科病床為每4床應有1人，並可依占床率調整；設血液透析床者，每4床應有1人；設有產科病房、嬰兒室者，全天24小時應有護理師。

「徵人（護理師）啟示張貼了一年多，竟沒有人來應徵。」周慶明說，他的診所只有一間診間，依規定僅需要有一名護理師，但因為診所有4名醫師輪流看診，一直以來，聘請約2至3名護理師服務病人，並希望多招募護理師，但徵人啟示貼了一年多，在徵人期間也提高過幾次薪資，竟還是沒有人來應徵。

周慶明說，以他自己的診所來說，原先有3名護理師，其中1人日前為個人因素離職，另一名年輕護理師，剛從學校畢業沒有多久，希望有更多的學習機會，於今年年初選擇離職，去了醫院服務，現在診所護理師只剩1人，在護理師人力不足下，他有時看診到一半，還要為其他病人打針、抽血，真的是分身乏術，工作更為繁重。

周慶明指出，以往診所護理師看重的是，在診所服務不同於醫院，可以正常上下班、不須輪夜班，生活規律，但現在護理師短缺的情形下，醫美診所也加入搶人行列，月薪多開出與醫院相差不多的4.5萬、4.7萬元等，自然吸引了許多護理師到醫美診所服務。

至於，衛福部今年一月起給予醫院護理師夜班獎勵，是否影響一般基層診所招募護理師的情形。周慶明指出，這部分影響有多大，還需持續觀察。

如今健保署規畫給予預算，若基層診所醫師願意幫護理人員加薪，將增加門診診察費給付點數。周慶明表示，這就是希望在提高醫院護理師的夜班獎勵後，不至於造成基層診所護理人員流失，平行挪移到醫院的情形，「有如天秤的兩邊，都要兼顧」。

不過，此政策是否能讓基層診所達到留住護理師的效果，仍需觀察，周慶明說，若後續發現護理師還是持續流失，「基層診所護理師短缺問題，只會更加麻煩了」。