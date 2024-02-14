基層診所兒童醫療量能與護理師不足 衛福部撥7.8億強化

基層診所兒童醫療量能與護理人力往往不足，衛福部健保會通過「強化未滿4歲兒童之基層專科醫師照護」及「因應基層護理人力需求，提高1~30人次診察費」兩項預算。衛福部健保署醫務管理組組長劉林義表示，健保署為支付此兩項預算，總共編列7.818億元，目前相關程序已經完成，但仍有待預告，再報衛福部審議、核准，目前預估4月公告上路。

劉林義說，為避免醫療院所不斷衝高醫療服務量，目前門診診察費給付採門診合理量計算方式，分別以1～30人次、31～50人次等不同級距，給予不同計算方式；現行整形外科、骨科、泌尿科及神經外科醫師診治未滿4歲兒童，並申報1~30人次門診診察費時，給予點數加成10%，其餘專科含兒科為加成9%。

「強化未滿4歲兒童之基層專科醫師照護」項目為編列1.225億元，針對基層院所專科醫師診治未滿4歲兒童，當申報1~30人次門診診察費時，新制為不限專科均調升加成點數為13%。劉林義指出，因所有科別都有可能收治未滿4歲兒童，不希望不同科別有不同的支付加成，這次將加成調整趨於一致。

另「因應基層護理人力需求，提高1~30人次診察費」則編列預算6.593億元。劉林義說，執行內容為基層診所醫師為護理師調薪，並達到「投保金額」提升一級投保等級，健保將給予提升護理人員照護品質的門診診察費，健保點數由6點調升至12點，但要求聘有4位以下護理人員的診所，須為全數人員調薪，聘有5至10位護理人員，須調升90%以上人員薪資，聘有11位以上護理人員，須調升80%以上人員薪資，才可獲得獎勵，申報方式為健保署後續勾稽診所實際調薪情形，再核付費用。

劉林義說，據健保署調查，基層診所護理人員月薪若約為6萬元，調升一個投保等級，需加薪3000元，月薪約5萬元則需加薪2400元，月薪約4萬元需加薪1900元。如今提高基層醫師提高1至30人次的門診診察費點數，換算醫師一個月最多可以增加約8000元收入，可以作為替護理人員加薪的相關經費，但有些診所若要幫多名護理人員加薪，仍須貼補部分金額。

醫師公會全聯會理事長周慶明說，「強化未滿4歲兒童的基層專科醫師照護」及「因應基層護理人力需求，提高1~30人次診察費」相關預算，原本為西醫基層於今年健保總額協商項目，原因是醫師替未滿4歲兒童診治常付出更多時間、精力，提高基層專科醫師照護給付加成，更是為提升兒童醫療量能，同時應增加基層醫師爲護理人員加薪的誘因，但最後協商破裂。

周慶明指出，經全聯會與健保會、健保署、兒科醫學會及護理師護士公會全國聯合會等召開多場會議，共同討論後，最終衛福部長薛瑞元拍板下，並在1月24日健保會決議通過。

劉林義說，今年一月起，健保署已開始發放醫院護理師夜班獎勵，而提高基層診所醫師的「提升護理人員照護品質的門診診察費」，也是希望基層醫師為護理師加薪，讓護理師願意留任診所繼續服務病患。