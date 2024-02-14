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年假結束！國道北返這些路段恐塞 南部及國5建議上午9時前出發

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
年假今結束，高公局預估國道仍有不少易塞路段。本報資料照片
年假今結束，高公局預估國道仍有不少易塞路段。本報資料照片

農曆春節今天收假，多數民眾明天要上班了。高公局預估國道交通量為115百萬車公里，為平日年平均(92百萬車公里)的1.3倍，其中北向交通量可達67百萬車公里，為平日年平均的1.5倍，仍有不少易塞路段，建議西部國道北向用路人，南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發，避免塞車。

高公局指出，預判明日重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

今天國道相關疏導措施包括：12-24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口；12-21時封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田雙向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

國道 高公局

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