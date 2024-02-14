《新春專輯之四》年假遠離3C心靈、歷史書最好讀

春節7天連假，總不能只在滑手機與追劇中度過，也需要看點有益身心的書！除了蟬聯排行榜的好書《原子習慣》等作品外，也不能錯過樂觀看待人生百態的《不便利的便利店》。若想了解半導體發展背後的故事與產業秘辛，《晶片戰爭》等作品將是最佳選擇。

理財與勵志仍暢銷

電腦或手機看太久也要休息一下，看書變成過年打發時間、又能吸收新知的好選擇。去年暢銷的書大多是商業理財與心理勵志類，其中《原子習慣》、《底層邏輯》與《蛤蟆先生去看心理師》仍盤踞暢銷書排行榜。

若要心靈勵志類的書籍，《我可能錯了》是瑞典經濟學家隱居山林17年，過程中也學會與漸凍症相處，並克服憂鬱症的經歷；《不便利的便利店》與《深夜食堂》或《解憂雜貨店》類似，從一個個人生中的小故事，包括掉錢包、大夜班店員離職等瑣事，書寫親情、友情與愛情的人生百態。

先進科技背後之父

大導演諾蘭去年拍攝的《奧本海默》獲得多項奧斯卡獎提名，若對二戰歷史與近代物理有興趣的讀者更不能錯過紙本傳記《奧本海默》；了解完早期的科技如何進步後，也對現代的天才也感到興趣的話，《馬斯克傳：唯一不設限、全公開傳記》可讓外界一窺這位跨足火箭、電動車與衛星產業的科技巨擘的心路歷程。

《晶片戰爭》因為護國神山的熱潮異軍突起，作者米勒從美國實驗室的一塊晶片開始，細細爬梳半導體產業為何崛起。近年來對於半導體產業介紹的書愈來愈多，包括前經濟部長尹啟銘的《晶片對決》絕對不能錯過，《矽島的危與機：半導體與地緣政治》與《晶片島上的光芒》也用深入淺出的筆法，讓讀者更了解科技成長的緣由。







圖說：《價值戰爭》關注中國與西方國家在網路長城與貿易環境的差異。（中央社）

人文社科力作多

《台灣經濟四百年》則是台大經濟系知名教授吳聰敏的力作，對於台灣長期的產業發展、數據都有詳細的介紹與剖析；若對民主與專制的價值競爭有興趣，中研院院士朱敬一等學者撰寫的《價值戰爭》，從貿易的角度，讓讀者對中國的數位長城有更多認識。

若是關注台灣歷任總統的美中台政策，國安會前秘書長蘇起新書《美中對抗下的台灣選擇》更是熱騰騰剛出版，最新一手的評論。他也在書中描寫當初「九二共識」的起源，還有預想台灣未來在兩岸關係可能的處境，值得深思。







圖說：前國安會秘書長蘇起發表新書《美中對抗下的台灣選擇》。（中央社）

【更多精采內容，詳見 】