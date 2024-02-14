初五早晚仍冷白天暖 周六北台又轉涼

春節假期結束前，台灣各地昨多為晴朗穩定的好天氣，今大年初五也是類似型態，不過受到輻射冷卻影響，早晚仍寒冷，部分空曠地區清晨下探十度，白天會逐漸回溫，北部高溫可達廿七度以上、中南部廿七至廿八度，甚至可能接近卅度。但初六晚上起東北季風增強，十六日起北台灣轉涼，北部高溫降至約十七到廿度，北部、東半部有局部短暫雨。

春節假期結束前台灣各地大多是晴朗穩定的好天氣，由於氣象預報指出，北部及東北部天氣將在周五轉濕冷，大台北不少民眾趁著好天氣到鄰里公園曬太陽，享受假期的悠閒時光。

中央氣象署表示，今天受輻射冷卻影響，早晚仍寒冷，清晨中南部易有局部霧，請民眾注意交通安全，白天則會回溫、轉為舒適，僅花東、恆春半島有零星雨。

初六（周四）晚到初七（周五）因東北季風影響，北部、東半部有局部短暫雨，氣溫也轉涼，白天高溫約十七至廿度，中南部仍為多雲到晴，高溫可達廿二到廿五度。金門、馬祖地區易有局部霧或低雲，要特別留意交通航班資訊，初七沿海空曠地區則要留意強陣風，也因東北季風影響，會有八轉九級強陣風。

周六起至下周二東北季風減弱，氣溫回升，西半部天氣穩定日夜溫差大，東半部偶雨，預計下一波較強冷空氣將會在下周後半段，仍須觀望。