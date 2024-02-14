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春節收假日 國5全天車流高峰

聯合報／ 記者甘芝萁／台北報導
預估初五國道交通量為一百一十五百萬車公里，為平日年平均的一點三倍。塞車示意圖，圖／聯合報系資料照
預估初五國道交通量為一百一十五百萬車公里，為平日年平均的一點三倍。塞車示意圖，圖／聯合報系資料照

今天大年初五，也是春節連續假期的收假日，預估國道交通量為一百一十五百萬車公里，為平日年平均（九十二百萬車公里）的一點三倍，北向交通量可達六十七百萬車公里，為平日年平均的一點五倍。其中上午九時至晚間將會是國五號的車流量尖峰時段，高公局呼籲用路人提早於上午九時前出發。

高公局預判今重點壅塞路段為國一北向西螺–埔鹽系統、南屯–后里、苗栗–湖口；國三北向竹山–中興、草屯–霧峰、大山–香山、關西–大溪；國五北向宜蘭–坪林；國四西向潭子系統–豐勢；國六西向舊正–霧峰系統；國十西向仁武–左營端等路段，建議西部國道北向用路人，南部地區於九時前出發，中部地區於十二時前出發；國五北向用路人建議於九時前出發。

今國道相關疏導措施包括：十二–廿四時封閉國一埔鹽系統、國三西濱北向入口；十二–廿一時封閉國一虎尾、仁德北向入口及國一王田雙向入口；十三–十八時國五蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、○–五時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

省道公路部分，交通部公路局表示，省道主幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段仍有出遊北返車潮，包含台一線水底寮至楓港、台二線及台二乙線淡水、台三丙線紫南宮、台九線礁溪、台十八線中埔交流道、台六一線鳳鼻至香山路段及中彰大橋、台六四線中和交流道、台七四線快官路段、台八六線仁德交流道等。

國道 春節 車潮 高公局

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