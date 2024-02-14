台彩出包 大樂透提前3.5小時封牌

昨晚開獎的大樂透第十八期發生台灣彩券史上第一次電腦彩券提前「封牌」的烏龍，民眾在昨天下午四時卅五分以後買到的大樂透，自動跳成今晚開獎的大樂透第十九期「未來彩券」。投注站業者表示，民眾在不知情狀況下買到下一期彩券，無論是否中獎都會有意見，恐引發消費糾紛，呼籲台灣彩券公司應該妥善處理。

台彩公司昨天表示，大樂透第十八期因系統銷售時間誤設為昨天下午四時卅五分銷售截止，當期大樂透銷售時間提前結束，昨晚的大樂透及春節大紅包開獎正常進行，其他遊戲則不受影響，仍銷售至晚間八時止。台彩公司對於發生此狀況正積極與系統商Intralot進行了解及排除異常，造成不便，台彩公司深感抱歉。

大樂透的截止銷售時間應為晚間八時，對於系統商Intralot為何會發生誤植截止銷售時間的情況，台彩也還在了解狀況中。據了解，針對這起風波，台彩考慮向Intralot求償。

負責督導公益彩券的財政部國庫署昨天也為此緊急會商，國庫署官員表示，針對這起事件，基於監管的立場，會要求台彩公司寫報告，說明出包的原因，及日後要如何改善，並提出因應對策，避免類似情況再度發生。官員說，台彩公司和系統商Intrlot並非新手上路，為何還會發生這樣的錯誤，有必要檢討改進。

針對第十八期大樂透截止銷售時間發生提前三個半小時的烏龍，投注站業者表示，第一時間並未獲知相關消息，導致下午四時卅五分之後賣出的都是今天開獎的第十九期大樂透，但投注站和消費者當下都不知情，而且影響的不光只有大樂透，還有春節期間加碼的「春節大紅包」，台彩若不能妥善處理，恐將引發消費糾紛。

投注站業者說，許多民眾是買完彩券回家後，才發現買到的不是大樂透第十八期，而是今晚開獎的第十九期，因此回過頭來詢問，業者才知道出事了。台彩公司直到昨晚七時左右，才發簡訊通知投注站，表示第十八期大樂透已於下午四時卅五分停售。

業者說，從台北富邦銀行到中國信託銀行負責彩券發行業務，昨天是第一次發生電腦彩券提前「封牌」的情況，其中受到影響最大的恐怕是民眾的權益。業者表示，民眾上門來買的是第十八期大樂透，買到的卻是第十九期，「如果昨晚開出的號碼中獎，台彩認還是不認」？或是台彩願意網開一面，讓民眾兩期都可以兌獎？此外，如果民眾主張要買的不是大樂透第十九期，要求退還彩券，投注站應該如何因應？

業者指出，因為投注站和消費者在第一時間都不知道提前「封牌」，若因此遇到消費糾紛，呼籲台彩應該主動協助解決，不應該讓第一線的投注站業者扛起面對民眾的責任；負責彩券管理的國庫署應該介入處理。