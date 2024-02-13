影／越南富國島旅遊遭丟包 旅客揚言提告

台灣旅客春節到越南富國島旅遊遭丟包，觀光署表示旅客將在今明兩天返國，今天搭機返台旅客表示，飯店、飲食、行程都有問題，到了當地一開始選擇等待旅行社處理，後面索性自掏腰包變成自由行，他們也強調將聯合透過法律途徑求償。

部分旅客結束行程，下午搭乘越竹航空QH9564班機在下午抵達桃園國際機場，旅客楊小姐表示，年代旅遊與當地地接旅行社相互推卸責任，不斷的要求旅客稍等一下，出問題時完全未處理，已收集相關資料，回台後將透過法律途徑向旅行社求償。

部落客「段段-LindaTuan」指出，他們是一群好友扶老攜幼出國旅行，沒想到餐飲、行程出問題，就連最基本的住宿都狀況百出，甚至都已經抵達飯店大廳還要另外再找飯店才有地方住，一行人只好把跟團旅行當自由行來玩，雖然還是玩得很開心，但決定向旅行社求償。

觀光署表示，事件所涉航班，共分4班班機回台，包括13日1班(154人)、14日3班(613人)。針對14日其中2班均已付款會如期飛回台灣外，另有1班越竹航空(165人，含在613人內)，經美加國際旅行社與越竹航空協調後，已將照常起飛，全部航班將如期飛回台灣。

觀光署強調將全力維護消費者權益，涉及消費爭議部分，觀光署已請品保協會成立專案小組協助旅客；觀光署也將蒐集具體事證積極查察。品保協會將於15日開始接受申訴。