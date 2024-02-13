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欠債六千萬 羅宋麵包名店「創盛號」宣布倒閉
還在年假期間就傳出有連鎖名店倒閉消息！主打羅宋麵包的連鎖麵包店「創盛號」驚傳倒閉，在春節期間向員工發出內部信宣布倒閉，7家門市只營業至大年初二（2/11），內部信指出，門市虧損嚴重，加上物料大漲、成本不斷墊高，始終無法補平虧損，導致負債沒有改善，累計借貸金額已高達五、六千萬，向員工致歉「新年期間告知噩耗，我們盡力了！」
「創盛號」也宣布，包括新泰店、富國店、雙連店3間街邊店，以及百貨的微風南京創盛號、微風北車創盛號、微風北車捲捲人生、中友百貨捲捲人生等7家門市，已經於2月11日結束營業，另石牌、大江、三重門市因有其他公司有意接手，公司將無條件轉讓。
至於員工薪資部分，內部信指出，將推派同仁代表向勞工局提出「政府代墊薪資」，並給予非自願離職單，提供同仁辦理補助。內部信文末表示，公司真的努力了，負債已讓公司內部無法營運與生活，營收光給付利息都不夠支付薪資與貨款，動產與不動產均設定抵押也因繳不出貸款準備被拍賣，真的只能忍痛放棄不能再撐了。
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