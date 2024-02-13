春節海外旅遊就醫返台可申請健保核退 需要單據一次看

許多民眾把握過年連假出國旅遊，然而若是在海外有就醫，可以在6個月內向健保署申請醫療費用核退。健保署提醒，雖然可申請核退，但建議仍可以視需求購買海外突發疾病醫療險，獲得更完善保障。

健保署表示，民眾若在海外發生不可預期的緊急傷病或緊急分娩，須立即在當地院所就醫者，可以在門、急診治療當日起，或出院日起6個月內，檢附申請書及相關資料，郵寄或親送至投保單位所在地的健保分區業務組申請核退自墊醫療費用。

對於國外醫療費用核退金額標準，健保署採審查後「核實」給付原則，以前一季支付特約醫院及診所的平均費用為上限，超過上限值，則不予給付。以最近一季（今年1至3月)核退金額上限為例，門診每次1024元、急診每次3298元、住院每日6227元。

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