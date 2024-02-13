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預計這時返抵台灣 觀光署曝富國島遭丟包旅客現況 ：2月15日接受申訴

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富國島遭丟包旅客 觀光署：今明兩天分4班機全數返台

聯合報／ 記者甘芝萁
傳出台灣旅客春節到越南富國島旅遊遭丟包的年代旅遊，位於台北市新生北路的公司，今早大門深鎖無人到班。記者林俊良／攝影
傳出台灣旅客春節到越南富國島旅遊遭丟包的年代旅遊，位於台北市新生北路的公司，今早大門深鎖無人到班。記者林俊良／攝影

春節期間旅客遭丟包富國島事件爭議不斷，交通部觀光署今表示，本案所涉航班共分4班班機回台，包括2月13日1班(154人)、2月14日3班(613人)。針對2月14日其中2班均已付款會如期飛回台灣外，餘有1班越竹航空(165人，含在613人內)，經美加國際旅行社於今（13）日13：00與越竹航空協調後，已將照常起飛；即全部航班將如期飛回台灣，共767人預計今、明2天都會返抵台灣。

交通部觀光署指出，美加旅行社(年代旅遊)越南富國島消費糾紛一案，觀光署掌握影響現況與品保協會合力辦理，

經查本案係美加國際旅行社（年代旅遊）辦理赴越南富國島旅行團，共4航班790人，因該旅行社積欠越南當地地接旅行社團費款項，故造成部分地接社不接待旅客之糾紛。本案共4個地接社，其中1個地接社因發出公告額外向旅客收費引起紛爭，造成旅客行程中斷；復經協調雙方雖恢復行程，但已中斷1-2天行程影響旅客。觀光署及中華民國旅行業品質保障協會(以下稱品保協會)請旅客將所有消費爭議於回國之後處理。

觀光署表示，受影響旅客的航班會全數如期回台，並分4班班機回台，包括2月13日1班(154人)、2月14日3班(613人)。針對2月14日其中2班均已付款會如期飛回台灣外，餘有1班越竹航空(165人，含在613人內)，經美加國際旅行社於今（13）日13：00與越竹航空協調後，已將照常起飛；即全部航班將如期飛回台灣。

觀光署將全力維護消費者權益，本案涉及消費爭議部分，觀光署已請品保協會成立專案小組協助旅客；另有關該旅行社行為是否違反旅行業管理規則部分，觀光署亦將蒐集具體事證，積極查察。品保協會將於2月15日開始接受申訴，申訴電話：(02)2599-5088，網址點此

旅行社 觀光署

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