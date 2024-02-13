年代旅遊仍未付錢給越竹 總代理：明仍派飛載旅客返台

數百台灣遊客春節遊富國島慘被丟包，年代旅遊負責人林大鈞指所有旅客明將分批搭3班機返台，但觀光署指稱尚有一班越竹航空未確定是否飛航。越南越竹航空台灣總代理今表示，年代旅遊仍欠款，但基於人道主義及保障台灣旅客消費者權益，最終決定派遣飛機載運旅客平安返回台灣。

越南越竹航空台灣總代理慶澤／酷吉旅行社董事長張志嘉於今日下午1：00於美加國際旅行社（年代旅遊，以下簡稱年代旅遊）和年代旅遊林大鈞董事長以及品保協會秘書長等人出席協調會。

越竹航空台灣總代理表示，關於年代旅遊尚未付清2月14號富國島回台北的包機費用，年代旅遊林大鈞董事長表示因為在過年期間銀行無法取款以致今日無法如期付款，以致不知道如何讓旅客回台。

最後在越竹航空台灣總代理張志嘉與越竹航空討論後，基於人道主義及保障台灣旅客消費者權益，最終決定派遣飛機載運旅客平安返回台灣。