快訊

今年初運勢不錯！北港朝天宮國運籤出爐 董事長解籤曝「這時」恐生變

獨步全球！新加坡全面開放外籍旅客自動通關 預計下半年上路

台灣團客遭丟包富國島…年代旅遊仍欠包機費用 越竹航空：明會載旅客返台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

年代旅遊仍未付錢給越竹 總代理：明仍派飛載旅客返台

聯合報／ 記者甘芝萁
數百台灣遊客春節遊富國島慘被丟包，年代旅遊負責人林大鈞指所有旅客明將分批搭3班機返台，但觀光署指稱尚有一班越竹航空未確定是否飛航。記者林俊良／攝影
數百台灣遊客春節遊富國島慘被丟包，年代旅遊負責人林大鈞指所有旅客明將分批搭3班機返台，但觀光署指稱尚有一班越竹航空未確定是否飛航。記者林俊良／攝影

數百台灣遊客春節遊富國島慘被丟包，年代旅遊負責人林大鈞指所有旅客明將分批搭3班機返台，但觀光署指稱尚有一班越竹航空未確定是否飛航。越南越竹航空台灣總代理今表示，年代旅遊仍欠款，但基於人道主義及保障台灣旅客消費者權益，最終決定派遣飛機載運旅客平安返回台灣。

越南越竹航空台灣總代理慶澤／酷吉旅行社董事長張志嘉於今日下午1：00於美加國際旅行社（年代旅遊，以下簡稱年代旅遊）和年代旅遊林大鈞董事長以及品保協會秘書長等人出席協調會。

越竹航空台灣總代理表示，關於年代旅遊尚未付清2月14號富國島回台北的包機費用，年代旅遊林大鈞董事長表示因為在過年期間銀行無法取款以致今日無法如期付款，以致不知道如何讓旅客回台。

最後在越竹航空台灣總代理張志嘉與越竹航空討論後，基於人道主義及保障台灣旅客消費者權益，最終決定派遣飛機載運旅客平安返回台灣。

富國島 年代旅遊

延伸閱讀

遊富國島遭丟包…一家12口「半夜還在找飯店」 她氣喊：返台就告

還有1團在台就被丟包！律師出馬也沒用 旅遊作家：年代旅遊至今不退錢

台旅客遭丟包富國島…地接社指「信用破產」 年代旅遊總座說話了

玩2天就出事！一家9口遭丟包富國島憂回不了台 苦主：大家身上現金都不多

相關新聞

年代旅遊仍未付錢給越竹 總代理：明仍派飛載旅客返台

數百台灣遊客春節遊富國島慘被丟包，年代旅遊負責人林大鈞指所有旅客明將分批搭3班機返台，但觀光署指稱尚有一班越竹航空未確定...

富國島遭丟包旅客 年代旅遊：明搭3班機全數回台

台灣團292人在越南富國島慘遭丟包案，年代旅遊總經理林大鈞今表示，富國島750位旅客的電子機票票號均已取得，其中有150...

春節勞資爭議加班、資遣費占大宗 雙方確實記錄工時可避免

農曆春節連假來到尾聲，許多勞資爭議發生在假期前後，其中以加班費、資遣費等爭議為大宗，勞資雙方應確實記錄工作時間、不可片面...

過年期間飲食太盡興 牙痛該去急診嗎？醫師給建議

今年過年連假放七天，不少醫療院所也跟著休息，而過年期間團圓聚餐、年節點心不停，口腔健康應該注意什麼？若是口腔出問題，究竟...

過年返鄉塞車陣 醫提醒：長期憋尿恐引起尿道炎

今年農曆過年連假放七天，2月14日即將收假，部分地區已經出現北返車，甚至紫爆；在車陣中也讓生理需求受到影響，例如被迫憋尿...

桃園軌道願景館今起恢復開放 限量100拍貼照留幸福回憶

桃園市登錄歷史建築的桃園軌道願景館，春節期間8日至12日休館，市政府今天起恢復正常營運開放，迎接龍年到來，館方今天至18...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。