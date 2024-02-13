桃園軌道願景館今起恢復開放 限量100拍貼照留幸福回憶
桃園市登錄歷史建築的桃園軌道願景館，春節期間8日至12日休館，市政府今天起恢復正常營運開放，迎接龍年到來，館方今天至18日舉辦龍來願景．新春好預照活動為期6天，民眾只要來館打卡及寫下龍年春節賀詞，就可在館內操作拍貼機，為全家出遊留下即拍即印的專屬紀念照片，每天限量提供100份，市府秘書長詹榮鋒代表市府歡迎民眾來遊玩和留下回憶。
位於桃園車站旁、早年是桃園火車站舊倉庫的桃園鐵道願景館，春節連假休館5天後，今天恢復正常開放遊覽，館方自今天至18日舉辦「龍來願景•新春好預照」新春活動，許多民眾趁春節連假尾聲帶著孩子，前往該鐵道願景館遊覽，參加即拍即印的專屬紀念照片限量活動，詹榮鋒推薦，春節大年初四開始，去桃園軌道願景館玩，一定是全家大小走春的好選擇。
詹榮鋒表示，捷運綠線去年施工進度迅速，高架段、地下段、北機廠及G07文化資產等各項關鍵議題都一一克服， 預計2026年通車至G11站絕對不是夢想，並以2028年通車至G08站、2030年主線全線通車為目標，這次軌道願景館新春活動的拍貼照片底圖以此設計，讓民眾全家出遊合影留念，紀錄桃園捷運綠線的美好願景。
桃園軌道願景館內展示桃園軌道建設的發展歷史與未來願景，也規劃許多結合教育、趣味及科技的體驗設施，今年新春活動更營造出傳統春節熱鬧氛圍，新穎的拍貼機，能讓一家大小留下與桃園捷運合影的客製化專屬照片，拍貼機精選3款照片底圖的設計更暗藏巧思，讓民眾了解桃捷綠線的最新工程進度，別具意義，
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言