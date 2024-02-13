遊富國島慘被丟包 觀光署：積極查辦年代旅遊是否違規

春節期間遊富國島卻慘遭丟包案，鬧得沸沸揚揚，交通部觀光署今表示，已要求年代旅遊務必讓旅客平安返回台灣，觀光署將會同品保協會至美加國際旅行社查察是否違反旅行業管理規則及旅遊定型化契約相關規定，會依事證積極查辦，並促請該旅行社妥處旅客權益。

觀光署指出，本次事件係因美加國際旅行社（年代旅遊）未付款給越南地接社造成的糾紛，觀光署從事件發生即積極與旅行業品質保障協會了解雙方旅行社相關處理情形。目前年代旅遊已跟地接社達成協議，當地旅行社將會接待旅客完成行程，旅客沒有滯留情形，班機將會依原訂時間於今（13）日、明（14）日返國，其中有一班越竹航空尚未確定是否飛，年代旅遊將於今日與航空公司協調，觀光署已要求該旅行社務必讓旅客平安回到台灣。

觀光署將會同品保協會至美加國際旅行社查察是否違反旅行業管理規則及旅遊定型化契約相關規定，會依事證積極查辦，並促請該旅行社妥處旅客權益。