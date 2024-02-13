富國島遭丟包旅客 年代旅遊：明搭3班機全數回台

台灣團292人在越南富國島慘遭丟包案，年代旅遊總經理林大鈞今表示，富國島750位旅客的電子機票票號均已取得，其中有150名旅客今天中午12時從越南直飛回台灣，其餘600名旅客明天將分別搭乘越捷與越竹航空的包機在早上10時、中午12時與晚上班機回台。

年代旅遊在除夕及初一共包機4架次，共有近800位台灣旅客赴富國島5天4夜行程，一人團費5萬元，後約有750人成行，其中越南WInnER國際旅行社負責地接292人。但WInnER國際旅行社指年代旅遊在旅客出發前一天只付不到10分之1團費，導致旅客到當地後沒車、沒導遊，得再自掏腰包720美金才能續走行程，引發旅遊糾紛。

對於旅客在當地被丟包的爭議，林大鈞今表示，富國島750位旅客的電子機票票號均已取得，其中有150名旅客今天中午12時從越南直飛回台灣，其餘600名旅客明天將分別搭乘越捷與越竹航空的包機在早上10時、中午12時與晚上班機回台。

林大鈞強調，當初出團前就和越南WInnER國際旅行社說好採月結制，預定在2月26前日前付清，但地接旅行社卻一再放謠言，還恐嚇客人收取團費，非常惡劣，所有真相會等旅客順利抵台後，開記者會一次說清楚。