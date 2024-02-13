別再笑黑熊「波比」是工讀生 陳其邁秀照片揭牠凶狠貌

高雄壽山動物園一「站」成名，且有工讀生稱號的台灣黑熊「波比」，昨天罕見以「站姿」迎賓，因站姿太挺直，讓遊客懷疑是不是工讀生假扮，高雄市長陳其邁今跟風熱潮，還親揭波比張牙裂嘴啃甘蔗的「凶狠貌」，想證明波比真的是黑熊，但網友不買單「工讀生演得真像」，又讓留言區歪樓。

身為壽山動物園人氣明星的「波比」，因先前一「站」成名，被遊客誤以為是工讀生，在網路掀起一番熱戰，為此園方大動作澄清，時任高雄市長陳菊也跟風，笑稱「高雄不允許不安全的打工即使會得奧斯卡獎」，更讓「波比」人氣扶搖直上。

昨天大年初三，波比看到園區湧入遊客，罕見再以「站姿」示人，讓遊客驚呼連連。園方表示，初三（12日）下午到壽山動物園走春的遊客很幸運，台灣黑熊「波比」還站起來熱情迎接遊客，讓大家拍好拍滿，只差沒有高舉雙手Say Hi。

壽山動物園還將「波比」站立照片公開，只不過「波比」站得太像人類，是不是工讀生假扮再成話題。

高雄市長陳其邁今天在臉書貼文，分享「波比」站立照片，「昨天下午的黑熊波比，站得直挺挺！

大家一直討論到底是不是工讀生？」還在留言區放上「波比」啃甘蔗的「凶狠貌」。