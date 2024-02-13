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遊富國島遭丟包…一家12口「半夜還在找飯店」 她氣喊：返台就告

聯合新聞網／ 綜合報導
有旅客購買春節期間年代旅遊前往越南富國島五天四夜的行程，沒想到旅行社竟未付款給地接旅行社，導致高達292位旅客在當地被丟包。路透社
有旅客購買春節期間年代旅遊前往越南富國島五天四夜的行程，沒想到旅行社竟未付款給地接旅行社，導致高達292位旅客在當地被丟包。路透社

春節出遊，近300名台灣旅客竟被丟包在越南富國島，負責的年代旅遊與越南旅行社因款項爭議喬不攏，才導致問題發生。其中，受到波及的部落客「段段」目前也發文報平安，並透露一家12口有老有小，到半夜12點還在喬住哪裡，目前已經保留好證據，返台就會提告。

段段12日在臉書發文抱怨，從旅行第一天開始付了近70萬元的團費，就沒有原本說好的導遊、領隊，而旅行社安排的餐廳，也因為春節沒有營業，搞得旅客們得自行找餐廳用餐，後來要去坐纜車跟遊樂園，旅行社連門票都搞不定，幸虧司機好心願意接送，不然對方說自己其實也沒收到半毛錢。

段段表示，明明團費都付給年代了，卻被要求再自付720美元（約22,320元台幣）才能接續後面行程，旅客們都不知道該怎麼辦，「年代旅遊沒有付錢給當地地接，導致許多行程跟住宿都出問題，所以如果你們還沒來的，千萬別來！」

段段指出，他們還差點不知道要在哪過夜，一家12口有老有小，半夜12點還在喬要住哪裡，因為旅行社根本沒訂好當初說的飯店，太多狀況一言難盡。並HashTag「詳情待續」、「其實每天在富國島都有故事」等語。段段也在留言區補充，對於年代旅遊不負責任的行為，他們已保留證據，「等回台灣再來提吿！」

而年代旅遊日前也發聲明強調，是「台灣旅行社被越南地接惡意綁架」，雙方早協議團款月結，但地接旅行社卻惡質跟旅客收錢，要求現場付款才願意出團，此事件旅客跟年代旅遊皆受害，嚴厲譴責越南地接此行為，建議旅客不要被其綁架勒索刷卡，也請政府協助處理。有關旅客損失，旅行社將負責賠償責任。

富國島 年代旅遊 旅行社 越南

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