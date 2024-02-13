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輻射冷卻影響苗栗通霄今晨僅6度 全台日夜溫差大

聯合報／ 聯合報 ／ 記者甘芝萁
交通部中央氣象署一早發布14縣市低溫特報，因受輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低。本報資料照片
交通部中央氣象署一早發布14縣市低溫特報，因受輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低。本報資料照片

今（2／13）大年初四，交通部中央氣象署一早發布14縣市低溫特報，因受輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，今晨新竹、苗栗及臺南局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。氣象署觀測，初四清晨全台最低溫出現在苗栗縣通霄的6度。不過各地依舊是晴朗穩定天氣，白天各地高溫普遍在23到26度，日夜溫差大。

今早氣象署發布低溫特報，其中橙色燈號：新竹縣、苗栗縣、台南市。黃色燈號：新北市、桃園市、新竹市、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市、金門縣。今（13日）晚至明（14日）晨新北至彰化及南投局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。

氣象署表示，今天各地依舊是晴朗穩定的天氣，只有花東地區、恆春半島可能出現零星降雨；清晨輻射冷卻效應明顯，高雄以北及花蓮局部地區有10度以下低溫，白天各地高溫普遍在23到26度，南部近山區可以來到27、28度，日夜溫差大。

氣象署

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