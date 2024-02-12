遊越南富國島 我292旅客遭丟包

有旅客購買春節期間年代旅遊前往越南富國島五天四夜的行程，本月十日大年初一出發，沒想到旅行社竟未付款給地接旅行社，導致高達二百九十二位旅客在當地被丟包，不僅沒車、沒導遊，甚至於可能連回程班機都沒有，還得在外地自費七百廿美元（約新台幣二萬二千三百二十元）才能繼續後續行程。

年代旅遊：與地接溝通差異

年代旅遊總經理林大鈞先是駁斥，指雙方已簽約款項月結制，年代是被越南地接旅行社綁架，下午林大鈞再召開記者會，表示與越南WInnER旅行社已達成協議，確認將在二十六日結清，後續將盡速恢復行程，讓旅客順利返台。並強調整起事件是與越南地接有溝通、認知差異導致，對造成團客不便道歉。

旅客怒斥：過年跟團遇詐騙

旅客投訴，年初一搭包機前往富國島，飛到當地後，地接旅行社卻公告聲明美加國際旅行社（年代旅遊）承辦的台北｜富國島包機，由越南富國島WInnER旅行社操作當地接待，分別接待三架次飛機合計二百九十二位旅客，年代旅遊在出發前一天保證會支付款項，WInnER旅行社基於人道主義在海外接待台灣遊客，卻因年代旅遊負責任信用破產，惡意從一月起就積欠款項未付清，本次又積欠航空公司費用，旅客未必能如期搭乘回程班機返回台灣。

該聲明中指出，旅客返台後可向旅遊品質保障協會客訴，追討在富國島的團費。原本開心趁春節出國旅行的旅客非常錯愕，怒斥「第一次跟家人帶小孩過年跟團出國就遇到詐騙！」

對於發生這種情況，林大鈞昨天強調，富國島相關行程年代旅遊在當地有四個地接，但其中一間地接旅行社原本說好費用是月結制，也都已立約，是簽約完後才接團，沒想到該地接卻反悔，要求年代先付款。

林大鈞表示，九日、十日出團約八百人，共四架包機，因人數眾多與四家越南地接合作，出發前曾與地接協議，回團十二天後結清款項，後續因為認知差異，導致WInnER旅行社擔心收不到款項，發布聲明並向旅客收款。

林大鈞也在記者會中致電WInnER旅行社負責人唐凱，唐凱表示，當地大約九十位團客額外支付七百二十美元，已經刷卡的客人，費用將由年代旅遊負責處理。

目前掌握到有十六名旅客先回台，後續將與之聯繫，衍生費用年代旅遊全權負責，原定十四日出發卻無法成團的旅客，開工後也將做後續賠償及處置。

至於財務問題的質疑，林大鈞澄清是誤會，所謂團費支付細節有採出團結、月結或周結制，年代旅遊沒有積欠款項，強調公司財務沒有問題。

地接業者：收到團費不足10%

根據中央社報導，負責接待的越南WInnER國際旅行社總經理唐凱表示，台灣年代旅遊迄今只匯不到十分之一的團費，並拖欠其他地接社、航空公司款項，擔心對方捲款才出此下策，暫停所有行程。年代旅遊稍早向他保證二十六日會結清款項，但雙方迄今都還沒簽字、蓋章，年代旅遊就在台灣對外發布說雙方已經確認。

唐凱指出，他已經讓導遊把台灣旅客都找回來，繼續走完行程。不過，越竹航空私下向他表示，因為年代旅遊至今還沒付包機費，若十三日仍不付款，十四日的返台包機將不飛，屆時恐會有另一波問題。

對此，截稿前林大鈞關機，並未做出回應。