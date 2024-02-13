遊富國島遭丟包 備妥證明可求償

近三百名旅客向年代旅遊購買春節期間越南富國島包機行程，沒想到飛到當地後卻發現年代旅遊沒付款給地接旅行社，慘遭丟包，更被越南地接旅行社要求再支付七百廿美元（約台幣二萬二千三百二十元）才能繼續行程，不僅打壞遊興，損失也不小。中華民國旅行業品質保障協會提醒受害旅客，應備妥相關繳費證明、契約書，品保協會可協助相關求償。

一名旅行業從業人員說，早在過年放假前夕，年代旅遊承辦的富國島包機行程可能會出包的消息就已傳開，不少同業都知道，年代旅遊並未支付地接旅行社款項，但因具體事實尚未發生，就算檢舉，政府官員前往稽查也無法避免，畢竟款項有可能最後關頭付出去，「同業只能等這顆未爆彈在春節時爆開」。

中華民國旅遊品質保障協會發言人李奇嶽說，受影響的旅客若在國外有繳交費用，都要留下紀錄，記得向地接旅行社索取繳費收據，若用信用卡刷卡也要留下支付證明，還有旅行社開立的收款證明等，回台後可向品保協會提出旅遊糾紛調解；若旅客在當地的旅遊權益受損，有需要旅行社履約保險賠償，品保也會協助旅客請領履約保險。

交通部觀光署表示，已掌握相關情況，經查本案係美加國際旅行社（年代旅遊）辦理赴越南富國島旅行團，因該旅行社與越南當地數家地接旅行社疑有積欠款項糾紛，致二月九日、十日出發旅客的行程受影響；觀光署與品保協會已持續協調雙方應積極處理，以確保旅客順利返國；該旅行社行為是否違反旅行業管理規則，觀光署將蒐集具體事證，積極查察。