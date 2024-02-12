還有1團在台就被丟包！律師出馬也沒用 旅遊作家：年代旅遊至今不退錢

近300名台灣旅客在越南富國島旅遊遭丟包，越南當地旅行社與年代旅遊互控對方款項不清。不過，一名旅印度作家「印度尤」也是另一樁苦主之一，她表示，原訂和爸媽與爸爸同事朋友共20人初五出發，4個月前全額支付旅費給年代旅遊，出發前遲遲未收到相關訊息，於是主揪姐姐主動問航空公司，卻得到回覆「根本沒有機票」，讓她直言「我在台灣就已經被年代旅遊丟包」。

旅印度作家「印度尤」今（12）日在臉書粉專發文指出，出發前兩周得知沒有機票後，跑去向年代旅遊協商，主揪姐姐帶著律師到旅行社簽約「若2月8日前不履行義務完成我們的旅遊安排，需要全額退費已經付款的80多萬旅費」，沒想到，年代旅遊負責人林大鈞很豪氣地簽了名，並不斷說他會處理，卻上演一連串的鬧劇，例如，林大鈞一下說家裡有事、一下說在開車、一下說在確認後端、一下又說他絕對處理，「直到今天他都沒有進一步的動作，只是一直打字拖延跟找藉口」。

她列出年代旅遊在處理過程中的4大狀況：

1. 四個月前收取全額旅費 2. 根本沒有買機票，更遑論安排接地旅行社 3. 惡意拖延，持續找藉口搪塞 4. 惡意違約，至今仍侵佔我們的款項遲不退費

因此，「印度尤」一家人，以及父親朋友共20多人在台灣就被丟包，「所以我人正在白沙屯海灘不是富國島海灘，傻眼哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈」，她透露，過去一兩周都在煩這件事，新年假期完全被破壞，起初想保持善意溝通退款，沒有公開此事，但林大鈞和年代旅遊的態度真的令她難以置信，「今天看到新聞爆出近300旅客被他們當地丟包，我覺得自己也有責任說出來，我們是在台灣直接被丟包，而且款項持續被扣著不退還的受害者」，呼籲年代旅遊和美加國際旅行社負起應有責任。

對此，林大鈞坦言這團沒開成，原本14日的越捷航空飛回台灣後就能再載客飛富國島，結果航空公司突然說因為時間緊迫不行，年代已找各種備案因應，例如越捷直飛、從越南胡志明市或從泰國曼谷轉機等；開工後會聯繫客人處理賠償事宜。