威力彩頭獎飆3.4億 大樂透、刮刮樂買氣夯

現代科技的進步日新月異，汽車也不例外。車內常見的幾個按鈕，由於功能五花八門，不少駕駛其實也不確定到底每個按鈕的作用是什麼？國外有名網友就拍攝了短影音，分享一個車內常見按鈕的功能。

2024-02-12 13:01