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威力彩頭獎飆3.4億 大樂透、刮刮樂買氣夯

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
春節期間許多民眾前往彩券行試手氣，希望透過刮刮樂可以花小錢中大獎。彩券行買氣超旺，不少彩券行門口都擠滿刮彩券的民眾。記者胡經周／攝影
春節期間許多民眾前往彩券行試手氣，希望透過刮刮樂可以花小錢中大獎。彩券行買氣超旺，不少彩券行門口都擠滿刮彩券的民眾。記者胡經周／攝影

春節期間許多民眾前往彩券行試手氣，希望透過刮刮樂可以花小錢中大獎，彩券行買氣超旺，不少彩券行門口都擠滿刮彩券的民眾。台灣彩券指出，「1200萬大吉利」共有5個頭獎1200萬元、150個100萬元。截至11日已刮出2個1200萬元、5個100萬元，預計在春節期間會有更多大獎開出。

除了刮刮樂，今（12日）天開獎的威力彩頭獎上看3.4億元，大樂透有加碼春節大紅包，買氣也是強強滾，台彩表示，累計至大年初二，大樂透加碼的360組100萬春節大紅包獎項已送出137組，還有223組百萬獎金待送出。大年初三大樂透頭獎保證一億元，並且會繼續加開9個春節大紅包獎號，民眾只要對中其中任6個，就能將百萬獎項帶回家。

今天開獎的威力彩頭獎上看3.4億元，大樂透有加碼春節大紅包，買氣強強滾。記者胡經周／攝影
今天開獎的威力彩頭獎上看3.4億元，大樂透有加碼春節大紅包，買氣強強滾。記者胡經周／攝影

大樂透 彩券行 春節

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