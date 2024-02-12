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未結清款項害近300旅客被丟包？年代旅遊聲明回應：越南地接惡意綁架

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未結清款項害近300旅客被丟包？ 年代旅遊：越南地接惡意綁架

聯合報／ 記者甘芝萁╱台北即時報導
越南富國島。 路透
越南富國島。 路透

春節一家人出遊越南富國島，卻被丟包？遭指控未付清地接旅行社款項的年代旅遊今天發出聲明稿，強調是「台灣旅行社被越南地接惡意綁架」，雙方早協議團款月結，但地接旅行社卻惡質跟旅客收錢，要求現場付款才願意出團。

今日傳出有旅客購買年代旅遊前往越南富國島5天4夜的行程，2月10日年初一出發，結果沒想到旅行社竟未付款給地接旅行社，導致高達292位旅客在當地被丟包，不僅沒車、沒導遊，甚至於可能連回程班機都沒有，還得在外地自費720美金（約22320元台幣）才能繼續後續行程台灣旅客。對此，年代旅遊提出反駁，強調是遭到越南地接旅行社的綁架。

年代旅遊最新全文聲明如下：

針對春節富國島旅遊事件，台灣旅行社被越南地接惡意綁架。與此越南地接winner第一次配合，出團前，前旅遊公會呂理事長見證之下，雙方協議團款月結，在回團2月26日結清尾款，雙方達成出團協議。

而旅遊安排第一天，因客人反應餐食，疑似冷凍魚，我司跟此地接Winner反映，結果居然跳腳，居然改口要收回團款，並惡質跟旅客收錢，並且要求旅客現場刷卡才願意出團。我司一直跟winner溝通，依舊我行我素，並恐嚇旅客，我司當晚收到消息後，立即安排後續行程，追蹤後行程至回國。

此事件旅客跟年代旅遊受害，嚴厲譴責越南地接此行為，建議旅客不要被其綁架勒索刷卡，也請政府協助處理。有關旅客損失，旅行社將負責賠償責任。

旅行社 越南

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