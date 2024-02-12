未結清款項害近300旅客被丟包？ 年代旅遊：越南地接惡意綁架

春節一家人出遊越南富國島，卻被丟包？遭指控未付清地接旅行社款項的年代旅遊今天發出聲明稿，強調是「台灣旅行社被越南地接惡意綁架」，雙方早協議團款月結，但地接旅行社卻惡質跟旅客收錢，要求現場付款才願意出團。

今日傳出有旅客購買年代旅遊前往越南富國島5天4夜的行程，2月10日年初一出發，結果沒想到旅行社竟未付款給地接旅行社，導致高達292位旅客在當地被丟包，不僅沒車、沒導遊，甚至於可能連回程班機都沒有，還得在外地自費720美金（約22320元台幣）才能繼續後續行程台灣旅客。對此，年代旅遊提出反駁，強調是遭到越南地接旅行社的綁架。

年代旅遊最新全文聲明如下：