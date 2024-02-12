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春節大吃大喝腰圍控制不住 國健署揭這運動輕鬆減熱量

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
國健署指出，每天改變一點點，對於健康就是大大的益處，吃飯後到附近的公園健走30分鐘，以60公斤成人而言，輕鬆就可以消耗165大卡的熱量。本報資料照片
國健署指出，每天改變一點點，對於健康就是大大的益處，吃飯後到附近的公園健走30分鐘，以60公斤成人而言，輕鬆就可以消耗165大卡的熱量。本報資料照片

春節期間，年菜、美食當前，令人食指大動，但飲食與運動如何兼顧，也是重要的挑戰，避免年後身體質量指數（BMI）或腰圍都超標。衛福部國健署表示，俗語說：「過新年要戴新帽、穿新衣」，但穿新衣的同時，應在龍年開始之際，建立健康生活型態，飲食建議以「分食」的概念，一起享用，既可以享用多樣的美食，亦可以降低熱量的攝取。

運動方面，除了要活就要動的觀念外，俗話說：「習慣成自然」，每天改變一點點，對於健康就是大大的益處，從吃完年夜飯、大餐後到附近的公園健走30分鐘，以60公斤成人而言，輕鬆就可以消耗165大卡的熱量，想要更有挑戰也可以選擇爬樓梯，30分鐘可以消耗252大卡，新年新希望從維持健康體重開始。

國健署邀請民眾運用以下3步，共創健康新生活：

第1步：立定目標更「龍」易：在新年開始，擬定一個適合自己的定期運動課表，制定一個合理、可行的目標。選擇一項您喜歡或是容易達成的運動，不論是晨間慢跑、午後瑜珈還是晚間的河濱腳踏車之旅，都是維持身體健康的好方法，一起踏出第一步吧！

第2步：健康快樂「攏」要兼顧：身體活動好處多多，不僅可以降低罹患心血管疾病與糖尿病的風險，還可以促進心理健康、增加肌力，維持標準的身材。剛開始不用選擇太困難的運動，這樣才容易堅持下去，不會半途而廢，也能獲得樂趣，循序漸進逐漸增加運動時間和強度，讓身體慢慢適應。

第3步：夥伴作伙樂「龍龍」：趁著春節假期親人團聚，邀請親朋好友一同參與運動，不僅可以增添樂趣，還能增加彼此的動力和支持，成為彼此的健康守護者。運動迎新年，闔家共享健康滿滿。

國健署指出，新年時，不僅慶祝家庭團圓，更要關心每一位家庭成員的健康；透過均衡飲食和規律運動，擁有更健康的身體，維持玲瓏的身材，保持健康的體位遠離疾病。這個新年讓我們從站起來邁出步伐開始，走向健康新生活。

運動

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