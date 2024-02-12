知名電視主播的「胚胎奇緣」 徐韻翔今年要迎接龍寶寶

知名電視主播徐韻翔特別在臉書分享凍存5年的胚胎奇緣，她指出，這是「金龍報喜」，在大年初二回娘家的日子，她要宣布喜訊了，「寶寶，媽咪帶你回家了」，今年要迎接龍寶寶到來囉。

徐韻翔和大家分享小龍寶的故事，5年前，她凍存了這顆胚胎，但這幾年太過忙碌，沒多思考生子計畫，但心中始終惦記著，這個小小新生命，已經凍存在胚胎室多年，彷彿常聽到寶寶輕輕喚著「媽咪，我在等妳！」殷殷盼望著能被媽咪接回家。

徐韻翔說，去年終於完成論文口試畢業，她想是時候了，決定植入胚胎，術後躺在休息室裡，內心其實很忐忑，她輕聲對著肚子裡的寶寶說，「寶寶，媽咪要帶你回家囉」，希望小生命能聽見我的聲音。

「非常幸運的，我植入唯一一顆凍胚，一個月後就驗孕成功。」徐韻翔說， 在超音波室檢查時，第一次聽見寶寶強而有力的心跳聲，見證了小小生命奇蹟，感動到紅了眼眶，雖然懷孕初期，歷經用藥、針劑、出血、安胎，小龍寶仍展現強韌生命力，頭好壯壯平安長大著。

徐韻翔表示，能夠孕育新生命是幸運的，特別感謝曾啟瑞醫師，醫術精湛，厚德仁心，她知道有很多朋友，正經歷求子之路，面對著許多挫敗考驗，相當辛苦，希望能將這份好孕，化為溫暖助力。