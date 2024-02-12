初三國道下午壅塞路段曝 避開塞車看過來

初三睡飽再上路，高公局中午指出，預判今日下午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局指出，今天截至上午11時，國道全線交通量為42.5百萬車公里，預估今日交通量為135百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。

上午國道壅塞路段主要為國1南向楊梅至新竹、彰化至員林，國3南向土城至高原，國1北向鼎金系統至路竹、仁德至台南系統、南屯至后里(事故)、內湖至五堵，國3北向新化系統至官田系統；國5北向宜蘭至頭城；國10東向仁武至燕巢系統，其餘路段均能維持行車順暢。

高公局說，上午8時36分國3北向90.5公里發生1小客車追撞國道事故班緩撞車，占用中線車道，造成回堵3公里；9時6分國1北向209.4公里發生2小客車追撞事故，占用內線車道，造成回堵2公里；10時35分國3北向237公里發生4小客車追撞事故，占用內線車道，造成回堵3公里，事故均已排除，但導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

高公局建議用路人透過高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。