年輕型腦中風不再罕見 部立桃園醫院：45歲以下比率倍增

衛福部桃園醫院表示春節假期難免大吃大喝，不過還是要注意個人的身體狀況。一位33歲汽車買賣老闆身材中廣型過胖，有高血壓但未控制，平常久坐少動、工時長、壓力大、睡眠不足，飲食偏向高油、高糖及高熱量，因右側肢體無力、突發性頭痛，由119送至急診時血壓收縮壓230、舒張壓160電腦斷層檢查顯示腦出血情形，搶救並住院治療後，目前逐漸康復中。

桃園醫院家醫科醫師林佳萱指出，年輕型腦中風，指的是45歲以下發生的腦中風，近年來國內年輕型中風病人比率從5%至6%遽增到15%至18%，值得重視。腦中風發生年齡下降，主要原因在於國人生活方式轉變，個案多為肥胖、缺乏運動或是合併有高血壓、糖尿病、高血脂等慢性病族群，台灣人普遍的工作模式傾向長時間久坐、缺乏運動，飲食又偏好高油、高糖、高熱量，健康蔬果攝取量相對不足。這些因素相互結合下，血管容易提早硬化。若再加上吸菸和過度飲酒等不良習慣，將進一步加劇這種情況，成為慢性疾病年輕化的主要元兇。

衛福部專科護理師李素貞表示，改變生活習慣可降低中風機會，包括健康飲食，減少攝取精緻澱粉及含糖飲料，改吃五穀雜糧多喝白開水、每日五蔬果、增加好的油脂，避免反式脂肪的攝取。

另外，要養成規律運動習慣，因為運動可以提高新陳代謝，有助於減重和控制三高，更可以增進腦部的健康，對於預防腦中風和神經退化如失智症等相當重要；同時維持理想體重，減重能有效降低中風風險。

慢性疾病患者要預防中風，必須良好控制會增加中風風險的疾病，如高血壓、高血糖、高血脂等，對於預防中風非常重要；更要戒煙節酒，吸煙會增加1.5至6倍的腦中風發生率，停止吸煙可減少一半的腦中風發生率。