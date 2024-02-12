國道塞車多 醫師建議：駕駛和乘客都不要讓脊椎坐太久

春節國道車多容易塞車，台中光田綜合醫院骨科醫師嚴可倫表示，他平常都呼籲骨科患者，坐盡量不要超過半小時，最多一小時就要起身活動，春節開車上國道也一樣，不管是駕駛還是乘客，他都建議不要讓脊椎坐太久。

嚴可倫表示，對很多人來說，不管是除夕圍爐、還是初二回娘家，在享受天倫之樂之前都要先經過一道難關：開長途車。

他最近和幾位朋友聊到開長途車的問題，問大家開高速公路「什麼時候會停靠休息站？」結果發現，大家通常都是由「想尿尿」和「餓了」來決定。

他身為骨科醫師，要提醒大家，停靠休息站的事，也要問問脊椎的意見，他平常都呼籲骨科患者，坐盡量不要超過半小時，最多一小時就要起身活動，開車上國道不管是駕駛還是乘客，也都建議不要讓脊椎坐太久。

嚴可倫也在自己臉書整理主要國道的休息站和服務區的「間距」和「所需車程」資訊供大家參考，希望大家盡可能在開車途中減輕脊椎壓力。