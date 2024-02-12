快訊

平溪線「列車出軌」路線中斷 台鐵成立一級應變中心

蔡壁如示警「用身邊的人」加速民眾黨泡沫化 柯文哲反嗆媒體挑撥離間

國道塞車多 醫師建議：駕駛和乘客都不要讓脊椎坐太久

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
光田綜合醫院骨科醫師嚴可倫呼籲，坐盡量不要超過半小時，最多一小時就要起身活動。圖／光田綜合醫院骨科醫師嚴可倫提供
光田綜合醫院骨科醫師嚴可倫呼籲，坐盡量不要超過半小時，最多一小時就要起身活動。圖／光田綜合醫院骨科醫師嚴可倫提供

春節國道車多容易塞車，台中光田綜合醫院骨科醫師嚴可倫表示，他平常都呼籲骨科患者，坐盡量不要超過半小時，最多一小時就要起身活動，春節開車上國道也一樣，不管是駕駛還是乘客，他都建議不要讓脊椎坐太久。

嚴可倫表示，對很多人來說，不管是除夕圍爐、還是初二回娘家，在享受天倫之樂之前都要先經過一道難關：開長途車。

他最近和幾位朋友聊到開長途車的問題，問大家開高速公路「什麼時候會停靠休息站？」結果發現，大家通常都是由「想尿尿」和「餓了」來決定。

他身為骨科醫師，要提醒大家，停靠休息站的事，也要問問脊椎的意見，他平常都呼籲骨科患者，坐盡量不要超過半小時，最多一小時就要起身活動，開車上國道不管是駕駛還是乘客，也都建議不要讓脊椎坐太久。

嚴可倫也在自己臉書整理主要國道的休息站和服務區的「間距」和「所需車程」資訊供大家參考，希望大家盡可能在開車途中減輕脊椎壓力。

國道 患者 醫師

延伸閱讀

春節放煙火闖禍又一樁 爆竹引燃家具釀民宅火災

影／改裝夾娃娃機賭博 淨化春節治安 新北警逮5嫌

紙風車澎湖春節公演哪吒鬧龍宮 吸引滿場民眾

與妻扶養6子女…他脊椎摔傷打零工養家 龍潭警送愛心

相關新聞

國道塞車多 醫師建議：駕駛和乘客都不要讓脊椎坐太久

春節國道車多容易塞車，台中光田綜合醫院骨科醫師嚴可倫表示，他平常都呼籲骨科患者，坐盡量不要超過半小時，最多一小時就要起身...

高雄民眾疑吃花枝丸噎死 北榮院長發文曝「救人關鍵」

昨天在高雄，47歲林姓男子於中午與家人聚餐時，疑似吃花枝丸時，不慎噎到，經緊急送醫搶救，但仍回天乏術。台北榮總院長陳威明...

6度低溫又要來了！14縣市低溫特報晚上冷到明天這2縣市恐6度

今天白天回溫，西半部及北部上午普遍可回升至20度以上，但日夜溫差大，晚上到明天清晨仍可能有10度低溫，部分地區甚至低到6...

年假報復性熬夜 成失眠一族

俗話說：「初三睏甲飽。」春節連假從小年夜開始忙碌，到了初三，總算可以睡晚一點，但是熬夜打牌、追劇導致生理時鐘紊亂，明明很...

首波北返車潮！國五、蘇花路廊車速低於40公里恐塞到深夜

今天是大年初三、春節連假第5天，蘇花路廊上午整體順暢，僅在南澳市區車輛較多；而國五南下也車多，平均時速低於40公里，車多...

年輕型腦中風不再罕見 部立桃園醫院：45歲以下比率倍增

衛福部桃園醫院表示春節假期難免大吃大喝，不過還是要注意個人的身體狀況。一位33歲汽車買賣老闆身材中廣型過胖，有高血壓但未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。