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汽車按鍵功能太多不會用？1按鈕別亂按 救命關鍵恐被關掉

聯合新聞網／ 綜合報導
車內的按鈕，由於功能五花八門，不少駕駛其實也不確定到底每個按鍵的作用是什麼？國外有名網友就拍攝了短影音，分享一個車內常見按鈕的功能。汽車示意圖／ingimage
車內的按鈕，由於功能五花八門，不少駕駛其實也不確定到底每個按鍵的作用是什麼？國外有名網友就拍攝了短影音，分享一個車內常見按鈕的功能。汽車示意圖／ingimage

現代科技的進步日新月異，汽車也不例外。車內的按鈕，由於功能五花八門，不少駕駛其實也不確定到底每個按鍵的作用是什麼？國外有名網友就拍攝了短影音，分享一個車內常見按鈕的功能。

抖音（TikTok）帳號「drivingskills_」分享了一隻短片，影片中指出汽車中島上一顆常見「OFF」字樣、汽車小圖標下還有兩條波浪線的按鈕，影片裡解釋「這是汽車的防滑按鈕，在一般預設情況下都是設置為開啟的狀態，如果不小心關閉，可能會導致駕駛過程中打滑、翻覆的風險增加」。

這顆按鍵即為「循跡控制系統」（Traction Control System, TCS），又稱牽引力控制系統；當車輛喪失路面抓地力時，便會影響車身轉向控制和穩定性，這時透過車內系統監測，控制煞車和引擎輸出，TCS就可以用來防止輪胎打滑、空轉，降低汽車失控的風險；此外，當油門輸入、引擎功率和扭力傳遞與行徑路面不吻合的時候，TCS功能也會啟動。

小汽車圖標下2條波浪線的這顆按鍵，就是汽車TCS功能開關。圖／抖音帳號「drivingskills_」
小汽車圖標下2條波浪線的這顆按鍵，就是汽車TCS功能開關。圖／抖音帳號「drivingskills_

@drivingskills_

99% of people use this button wrong!#tiktok#howto#cartok#car#learnontiktok#automotive#driving#skills#fyp

♬ 原聲 - Driver Instructor - Drivingskills

抖音 車禍 輔助駕駛

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