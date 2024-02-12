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高雄民眾疑吃花枝丸噎死 北榮院長發文曝「救人關鍵」

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
一名高雄民眾昨疑吃花枝丸不慎噎到致死。台北榮總院長陳威明特別分享貼文指出，當您或周遭的人遇到異物梗塞氣管時，應學習如何救人以及自救，您的一個分享，可能就是救人一命的關鍵。本報資料照片
一名高雄民眾昨疑吃花枝丸不慎噎到致死。台北榮總院長陳威明特別分享貼文指出，當您或周遭的人遇到異物梗塞氣管時，應學習如何救人以及自救，您的一個分享，可能就是救人一命的關鍵。本報資料照片

昨天在高雄，47歲林姓男子於中午與家人聚餐時，疑似吃花枝丸時，不慎噎到，經緊急送醫搶救，但仍回天乏術。台北榮總院長陳威明特別分享貼文指出，近日來，我們看到了令人心痛的新聞，民眾因食用花枝丸噎到，導致氣管被異物梗塞，緊急送醫後仍不幸離世。為了避免類似的悲劇再次發生，北榮特此提醒大家，當您或周遭的人遇到異物梗塞氣管時，如何救人以及自救。您的一個分享，可能就是救人一命的關鍵，台北榮總關心大家！

【當有人噎到時，您該怎麼做？】

1.及早辨識：

**噎到常見徵象包括：手抓脖子、咳嗽、呼吸困難、無法講話、臉色發紺、甚至失去意識。

2. 立即撥打119，並採取以下急救措施：

（1）鼓勵咳嗽：

**如果對方還能夠咳嗽或發出聲音，代表氣管沒有完全堵塞，可以先鼓勵他們嘗試自己咳出異物。

（2）使用哈姆立克法：

**如果對方咳嗽無效，且無法呼吸或講話，代表氣管被完全堵塞，您需要立即採取行動。

【哈姆立克法操作步驟】：

站立在病人的背後成弓箭步，前方腳放在病人的雙腳中間。

用一隻手握拳，拳心朝上放在其肚臍上方，再用另一隻手環抱病人後握住拳頭，快速向上和向內擠壓。

重複此動作，直到異物從口中排出。

【胸外按壓及人工呼吸】：

（3）如果病人失去意識，立即開始進行標準的心肺復甦術（CPR），包括胸外按壓和人工呼吸。

【自救方法】：

如果您自己噎到，可以嘗試對著一張堅固的家具（如餐桌邊緣）施加壓力，位置同上述哈姆立克法的位置，試圖將異物排出。

【觀察與尋求幫助】：即使異物被成功移除，仍建議盡快就醫進行進一步檢查。

學習並實施這些步驟可能需要時間和勇氣，但您的行動可以救人一命，鼓勵大家分享這篇貼文，讓更多人獲得這些寶貴的知識。

咳嗽 哈姆立克 異物

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