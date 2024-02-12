女子喉嚨被魚刺卡在美國要付276萬 開業醫：台灣最多自費千元

近期民眾吃東西意外事件頻傳，其中，春節年菜一定要有魚，象徵可以「年年有餘」，但吃魚時一不小心，喉嚨可能被魚刺卡住，但拔一根魚刺竟要付出276萬元。一名在美國生活的中國大陸女留學生日前在影音平台《bilibili》分享拔魚刺的意外旅程，拍片透露自己吃魚時，不小心讓魚刺卡在喉嚨裡，然而後續她在美國醫院就診、動手術後，醫療費用竟高達台幣276萬元，讓她感到相當錯愕。

女留學生表示，她先預約了免費的學校醫院，但校醫對她說，「我們沒辦法替你治療」，後來找大醫院、安排門診，排隊時等候了3個小時，但大醫院的醫師竟覺得「卡魚刺很難處理」，因此再請了耳鼻喉科專家來會診，且前前後後共有6個醫師專家替她治療，並且為她進行手術，而整個手術只進行了短短半個鐘頭，但最後她卻收到了8.8萬美金（約台幣276萬元）的帳單。

「這個案例挺有趣的，但也反映出國內的醫療費用，實在太便宜了。」國內開業耳鼻喉科醫師方冠傑表示，這個案例不禁讓他想起，之前還在醫院服務的時候，常常半夜被call到急診去夾取異物，但收費不用這麼高，「國人其實真的蠻幸福的」。

方冠傑說，在國內夾取異物，民眾只要付掛號費就好，費用是跟健保申請，健保支付項目為「上消化道泛內視鏡異物摘除術」，點數為5355點；如果有穿孔等風險，內視鏡取不出來就會找外科，但即使以外科治療，民眾也僅需自費約千元醫材，絕不會花費高達200多萬元，且這種案例在國內二、三個小時內，就搞定了。

雖然說，若民眾吃魚時，喉嚨不慎被魚刺卡住，大部分都是吃到小魚刺，如虱目魚刺等。方冠傑指出，但如果吞的時候感覺到異物感很大，最好還是到醫院檢查比較好，避免發生併發症。

方冠傑提醒，民眾吃有骨頭的食物，應該要小口小口的吃，不要狼吞虎嚥，吃的時候也不要邊吃邊說話，或是心不在焉的，而吃東西時，也要眼到嘴到，最好是看著自己要吃進嘴裡的食物，避免卡住異物引起不適。