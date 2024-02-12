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初三睏甲飽 午後台1線水底寮路段等5路段現車潮

聯合報／ 記者甘芝萁╱台北即時報導

今天是大年初三，春節連續假期第5天，交通部公路局表示，觀察今(12)日上午交通狀況良好，預估中午過後台1線水底寮路段、台2線萬里至大武崙路段、台7線大溪至慈湖路段、台74線霧峰路段、台88線往高雄方向會湧現車潮，另台61線中彰大橋路段因改建工程縮減車道數，請駕駛人提前出門或規畫改道路線，以避開壅塞車流。

公路局指出，公路客運部分，昨(11)日西部國道客運共計行駛4937班次，疏運78,086人，疏運人數較112年同期增加7.1%；東部國道客運路線共計行駛1471班次，疏運29666人，疏運人數較112年同期增加26.2%，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路局已請客運業者於113春節期間籌備充足運能，並落實人員與車輛安全整備，本次連假亦推出國道客運優惠措施，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。

公路局相關疏運資訊均可至該局網站查詢，或下載「幸福公路」App 查詢省道即時路況、國道替代道路、交管措施、防災及交通生活等資訊，及下載「iBus 公路客運」App 查詢客運及市區公車相關資訊；公路局亦提供用路人服務中心免付費專線(0800-231035)作為省道反映路況及客運申訴電話，期能在春節連續假期減少交通壅塞。

下載 國道客運 春節

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