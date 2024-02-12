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上午18縣市低溫特報！一圖看今晨溫差 鄭明典：太特別了

今初三國道這些路段易壅塞 南向用路人建議中午12時後出發

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
今初三國道仍有不少易壅塞路段，高公局建議用路人適合上路時間，避免塞車。本報資料照片
今初三國道仍有不少易壅塞路段，高公局建議用路人適合上路時間，避免塞車。本報資料照片

今天為春節連續假期初三，高公局預估今日交通量為135百萬車公里，國道仍有多個路段易壅塞，建議西部國道南向用路人儘量於12時後出發，國5南向用路人建議於17時後出發；西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發，避開塞車路段，節省寶貴時間。

高公局指出，目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為15.3百萬車公里，今日相關疏導措施包括：5-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺、國5石碇及坪林南向入口；12-24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口；12-21時封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田雙向入口。

13-18時國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南，各交流道之北向入口高乘載管制；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控。

高公局預判今日上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段。

國道 高乘載管制

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