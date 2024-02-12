今新竹3.7度 吳德榮：初五東北季風南下這些區域轉涼轉雨

冷！今天清晨新竹只有3.7度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，因強輻射冷卻加成，今晨新竹峨眉鄉只有3.7度，今起白天起至初六，冷空氣逐日減弱，但日夜溫差大；周五東北季風南下，北海岸、大台北東側及東半部轉有局部短暫雨的機率，北台白天氣溫降、略轉涼。

吳德榮指出，今晨冷空氣雖略減弱，仍因「強輻射冷卻」加成，截至5：13分本島縣市平地最低氣溫依序為：新竹(峨眉鄉)3.7度，苗栗(頭屋鄉)4.0度，南投(中寮鄉)6.0度。

今各地區平地最低氣溫約在6至9度〔北部(桃園大溪區)6.4度，中部(南投中寮鄉)6.0度，南部(台南佳里區)7.2度，東部(花蓮壽豐鄉)8.9度〕。

吳德榮指出，大年初三(12日)白天起至周四(初六15日)，受「大陸高壓」東移影響，各地都是晴朗穩定的天氣；冷空氣逐日減弱，白天在陽光下逐日回暖，入夜「強輻射冷卻」氣溫降，日夜溫差很大，早晚應注意保暖。

今天各地區氣溫：北部6至23度，中部6至26度，南部7至27度，東部9至25度。年初四、五清晨部分平地仍有10度以下的「輻射低溫」，時間很短暫，天亮迅速回升。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周五(初七16日)有一小股東北季風南下，迎風面雲量略增，北海岸、大台北東側及東半部轉有局部短暫雨的機率，北台白天氣溫降、略轉涼，其他地區影響小。周六、下周日(17、18日)東北季風減弱，天氣好轉、逐日回暖。