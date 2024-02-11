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明晨恐下探6度低溫！強烈冷氣團將減弱 晴朗穩定天氣到開工日

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明晨恐下探6度低溫！強烈冷氣團將減弱 晴朗穩定天氣到開工日

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
今天西半部維持晴到多雲天氣，周四之前天氣穩定。圖／本報資料照片
今天西半部維持晴到多雲天氣，周四之前天氣穩定。圖／本報資料照片

今天大年初二，中央氣象署預報員林定宜表示，周四之前天氣穩定，早晚涼冷。白天氣溫逐日回升，日夜溫差大。周五東北季風增強，北、東轉為局部短暫雨。周三金馬、周四馬祖注意霧和低雲和交通航班資訊。

今天西半部維持晴到多雲天氣，林定宜表示，明天強烈大陸冷氣團清晨持續影響，白天隨著風向轉為偏東風、高壓也逐漸出海，白天之後溫度也會逐漸回升，西半部達到20至25、26度以上溫度。周二、周三天氣仍然相當穩定，可以持續到周六。只有東南部地區會有零星短暫雨之外，西半部可以維持晴到多雲天氣。這幾天基本上溫度呈現持續白天回溫的情形。

不過，清晨和夜晚溫度比較低，林定宜表示，主要受到輻射冷卻效應的影響，明天清晨溫度還是相當低。下一波東北季風周五略為增強，北部、東北部地區溫度稍微轉涼，這波東北季風很快在周六減弱，溫度會再回升起來。

明天低溫部分，林定宜表示，明天清晨因為強烈大陸冷氣團還沒減弱，加上輻射冷卻效應的影響，台中、靠近南投附近區域可能會有6度以下低溫發生機率。北部竹苗附近也可能7度左右，中部附近這一帶8度左右，南部清晨低溫12度左右，宜蘭10度、花蓮14度、台東15度。

未來一周溫度趨勢，林定宜表示，明天清晨比較冷，白天溫度會逐日回升，一直到周四、周五，西半部高溫甚至可以上升到26、27度，不過這段時間日夜溫差大。周五東北季風稍微增強，北部、東北部地區稍微轉涼，周六東北季風再度減弱，溫度再略為回升起來。

未來定量降水趨勢，林定宜表示，周四之前水氣相當少，只有東部、東南部、恆春半島會有零星短暫雨。周五東北季風稍微增強，屆時迎風面北部、東半部地區會有一些水氣，可能會有局部短暫雨。周六、下周日東北季風減弱，只有迎風面地區會有零星短暫雨。

今天西半部維持晴到多雲天氣，周四之前天氣穩定。圖／本報資料照片
今天西半部維持晴到多雲天氣，周四之前天氣穩定。圖／本報資料照片

低溫 冷氣團 東北季風 氣象署

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