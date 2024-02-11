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境外空汙來了 小琉球亮紅燈 高屏金馬減少戶外劇烈活動
環境部提醒屏東（琉球）地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），高屏地區、馬祖、金門地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。
今天強烈大陸冷氣團影響，環境部表示，環境風場為東北風，東北風挾帶境外汙染物移入影響台灣，下風處汙染物易累積；受中國東南沿岸汙染物影響，離島地區汙染物濃度較高。依上午10時監測結果，竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。
依監測資料及氣象署11日10時氣象資料顯示，今天受強烈大陸冷氣團影響，上海過去24小時細懸浮微粒最高濃度為213微克／立方公尺，東北風持續挾帶境外汙染物影響臺灣及離島，影響情況視上游濃度累積而有所變化，中南部清晨及夜間擴散條件差，汙染物易累積；須留意春節期間，各地節慶活動可能造成短時間汙染物濃度上升。
北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級，高屏地區短時間可能達紅色警示等級。
明天白天起強烈大陸冷氣團減弱，環境風場為東北東風至偏東風，迎風面擴散條件普通，中南部位於下風處，汙染物易累積；須留意春節期間，各地節慶活動可能造成短時間汙染物濃度上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。
周二強烈大陸冷氣團減弱，環境風場轉為偏東風至東南風，西半部擴散條件差，汙染物易累積；須留意春節期間，各地節慶活動可能造成短時間汙染物濃度上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。
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