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原住民族有專屬國定假日 雇主不給假違法可罰百萬

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市勞動局提醒，雇主應於歲時祭儀給予原住民勞工1天國定假日。示意圖。本報資料照片
台北市勞動局提醒，雇主應於歲時祭儀給予原住民勞工1天國定假日。示意圖。本報資料照片

台灣每年都有許多國定假日，包括春節、228紀念日、端午、中秋等可以放假，而原住民族也有專屬國定假日「歲時祭儀」，根據不同民族而有不同放假日期。北市勞動局提醒，若雇主未讓勞工休假或為給付國定假日出勤工資，可罰2萬至100萬元。

正值農曆春節，許多在外地打拚的勞工朋友，都會在春節連假返鄉團圓。對原住民族勞工而言，「原住民族歲時祭儀」重要性不亞於春節，勞動部也在「紀念日及節日實施辦法」與勞動基準法規定保障原住民勞工的休假日，老闆應給予勞工於「歲時祭儀」休假。

北市勞動局指出，「歲時祭儀」是專屬於具原住民族身分勞工的國定假日，較一般身分勞工多1日國定假日。原住民族共有16個族別，個別民族的歲時祭儀日期皆不同，如2024年第一季，分別有鄒族的「戰祭」及拉阿魯哇族的「聖貝祭」等祭儀。

勞動局表示，雇主應給予原住民勞工「歲時祭儀」休假1日、工資照給，且原住民勞工不用請假，如雇主對於勞工的原住民身分有疑義，可請勞工提供戶籍謄本或戶口名簿影本等，可資證明其原住民族身分或族別的相關文件。

勞動局說，雇主仍得經勞工同意於歲時祭儀的休假日出勤，並依法加倍給付工資，或雙方協商該休假日與其他工作日對調，雙方可以書面載明調整後的休假日期，避免日後爭議。如雇主未使勞工於國定假日休假或未給付國定假日出勤工資，可依勞基法處2萬至100萬元罰鍰。

原住民 國定假日 春節

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