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強烈冷氣團快掰了 日夜溫差大 晴朗穩定天氣到收假日
今天大年初二，天氣風險公司天氣分析師方俊元表示，強烈大陸冷氣團及乾空氣的影響，各地是相當晴朗穩定的天氣，只有在東南部地區雲量比較多，是多雲的天氣，也多多少少會有陽光出現的機會。
今天清晨各地的平地氣溫受到冷空氣及輻射冷卻作用影響，普遍10度以下，最低溫在苗栗三灣3.7度的低溫極值，其次是新竹峨眉及桃園大溪4.9度，感受上相當寒冷。
方俊元表示，預估今天白天高溫北部17-19度左右、東部18-21度、中部20-22度、南部23-25度。日夜溫差相當明顯，早晚會比較寒冷。
明天隨著大陸高壓逐漸東移出海，冷空氣也在逐漸減弱，但方俊元表示，今晚到明天的清晨仍是會有輻射冷卻作用出現，仍會有較低地氣溫發生，預估各地都還是有機會下降10度，局部郊區更是有機會再低一些。
不過，他說，天亮後日照升溫的方面也會相當明顯，預估明天北部氣溫10-21度、東部11-22度、中部10-22度、南部11-25度。
天氣方面，各地持續晴朗穩定，東部雲量較多、偶有陽光露臉。這樣較穩定的天氣可以維持到大年初五收假日，並且伴隨著高壓東移出海，環境風向轉變，氣溫也會逐漸回升，不過在夜晚清晨仍是有輻射冷卻作用的發生，日夜溫大的變化也將會持續幾天。
空氣品質方面，方俊元表示，昨天隨著偏北到東北風的環境下，有境外汙染物移入的情況，北部空氣品質普通到對敏感族群不健康的程度，中南部則在環境風向的下游，也算是背風側，空氣品質持續是比較差的，大致都有機會來到對敏感族群不健康等級，外出要留意健康，適時防範。
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