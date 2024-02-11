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從火雞肉飯吃到牛雜湯！15間上榜《500碗》的嘉義美食

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
小莊火雞肉飯－火雞肉片飯。圖／Nash，神之領域 提供
小莊火雞肉飯－火雞肉片飯。圖／Nash，神之領域 提供

四處充滿美味小吃的「嘉義」，一直是許多饕客的口袋名單，在500輯針對全台小吃所選出的「500碗」名單當中，也有共計15間名店上榜，種類包括火雞肉飯、沙鍋魚頭、牛雜湯、烤玉米等不同類型，顯現嘉義美食的豐富性。民眾在走春玩嘉義時，也可以把握機會，享受在地美食。

【阿溪火雞肉飯】（2碗）

身為嘉義的人氣雞肉飯之一，評審盧怡安認為阿溪「雞鮮味濃厚，卻見優雅，雞肉飯的平衡比雞片飯好。」。另名評審郭銘哲則認為，該店雞片飯是拿火雞的大腿肉最精華的部位來片切，軟嫩，帶肉汁，米飯澆淋了私房油蔥醬汁，和半熟煎鴨蛋包的蛋液結合後，十足對味。同時板豆腐係鄰近早市清晨鮮做，質地比一般板豆腐還細綿，滷得十分入味。

【王家祖傳本產牛雜湯】（2碗）

已經傳承四代的王家祖傳本產牛雜湯，陪伴許多嘉義人成長。評審盧怡安表示，該店牛雜的部位繽紛，使得口感從脆、軟、糯、彈、潤、韌皆具，清鮮豐甜令人喜歡。同樣投票支持的Hally Chen（陳嵩嵐）則認為，該店每日從北港屠宰場進貨新鮮溫體牛肉與內臟，牛肉、牛雜、牛肝、牛筋、牛心等各部份一起在大鍋內熬煮，湯頭鮮美不在話下，一碗牛雜湯配上一碗白飯，是充滿嘉義市代表性的一餐。

【林聰明沙鍋魚頭】（1碗）

曾經登上netflix的林聰明沙鍋魚頭，已經是嘉義指標性的小吃名店，店內提供沙鍋魚頭、雞肉飯等多種小吃。評審江振誠就表示，「我覺得他們是小吃界接班的模範生。有些新一代就想弄一些新東西，但林聰明這裡，老味道好好地傳承下來。我吃的時候，還是能夠感受傳統的味道，這就是我們對傳統小吃的心理，不需要它多花俏。」

【顏梅火雞肉飯】（1碗）

位於嘉義太保的顏梅火雞肉飯，由年近80歲的阿嬤坐鎮，提供火雞肉飯、麵食與湯品。評審劉克襄表示，人生近八十的阿嬤，一生只會做火雞肉飯。每天清晨2點開始工作。自製鹹菜取代黃蘿葡片，自熬的醬料淋在粒粒皆實的米飯，加上新鮮的火雞肉。在偏遠的小村，早餐如是食用，愈發呈現幸福感。

【正統火雞肉飯】（1碗）

正統火雞肉飯以價格親民、小菜種類多著稱。評審葉怡蘭指出，此間店為頗信賴當地朋友的推薦，果然一嚐驚艷、遠勝過往其他。肉質柔嫩細滑，肉汁肉脂鮮醇甘芳，豐澤飽滿卻一點不濃膩，襯得潤得底下的白飯益發噴香，美味難忘。

【嘉義人火雞肉飯】（1碗）

在地經營約35年的嘉義人火雞肉飯，提供火雞肉飯與多種小菜，是許多在地人的愛店。評審蔡珠兒所推薦的火雞肉片飯，他表示火雞肉水準出色，軟嫩鮮甜，有如粵式切雞，佐以雞油拌紅蔥酥的醬汁，甘美動人，店內小菜也好，更加分。

【嘉義黃記涼麵涼圓】（1碗）

嘉義的「涼麵」因醬料別，因此也成為在地的特色之一。評審劉書甫指出，加上白醋的涼麵，是嘉義的特色小吃，與當地的氣候日夜溫差大，為刺激食慾而產生出來的獨特美食，黃記涼麵採用寬而扁的黃面，可以吸附白醋、芝麻醬、蒜泥，風味獨特，呈現嘉義特有的醬文化。

【阿伯烤玉米】（1碗）

不論是玉米品質、火候或是醬汁，都是烤玉米不可或缺的關鍵。評審吳志煌所推薦的「阿伯烤玉米」，除了烤功火候甚佳以外，傳承數十年不變的老醬料是嘉義阿伯烤玉米的精髓！他也指出，一口咬下玉米顆粒軟硬適中，帶著彈牙口感，上面包覆著濃郁又厚重、鹹甜甘香油脂豐腴的醬料，一吃就停不下來、吃過會想念。

【空軍市場蘿蔔糕】（1碗）

評審吳志煌指出，此間蘿蔔糕外觀雪白潔淨，食材只有在來米與白蘿蔔，在高溫鐵板上煎至兩面金黃焦香，焦香的外殼、內裡柔嫩的口感透出米香與優雅的白蘿蔔清香甜潤，最簡單的東西最難做得好，這裡的蘿蔔糕是雋永的好滋味。

【黑人魯熟肉】（1碗）

評審王瑞瑤指出，黑人魯熟肉是嘉義人的下午點心，是黑白切加上辦桌才吃得到，總鋪師的手製前菜。例如沒有蟹肉的蟳糕，分網紗包或豆皮包的炸三絲捲，自己灌的粉腸和旗魚腸，魯熟肉種類繁多，開攤前如閱兵般大陣仗，引人食指大動，最特別的是，搭配魯熟肉的米粉湯不但加了瓠瓜絲，嘗起來溫而不燙，呼應嘉義緩慢的生活步調。

【南京路老店麵食館】（1碗）

以「擺盤」著稱的南京路老店麵食館，提供多款麵食與滷味。評審Nash表示，小菜的味道都滷的很進去，其實不太需要沾醬就很好吃了，每一樣小菜都切的很薄會讓口感變得超好，然後接觸的面積大，讓口中的味蕾能感受到每一份小菜的香氣。（因老闆身體不適，暫時歇業中）

【公園火雞肉飯】（1碗）

評審Nash評論，該店雞片超級嫩超好吃之外，米飯煮的很不錯，軟硬適中又略帶米香，醬料是鹹香十足但不油也不會太鹹，另一個特點是，店內的油蔥是後來補上的，油蔥量真的海放所有嘉義雞肉飯店家，所以香到一個不行。

【小莊火雞肉飯】（1碗）

同為Nash的推薦名單，推薦原因為火雞片飯份量超級大，應該算是嘉義火雞肉飯裡面數一數二多，而且火雞肉片非常新鮮又有挑過。飯煮的很棒之外，醬料也相當平衡好吃。

【羅山生炒鱔魚麵】（1碗）

評審布雷克表示，該店用炭火去炒的鱔魚，本身就會帶有微微的焦香，味道是比較明顯一些，酸甜味很突出，鱔魚本身吃起來也很脆口而且完全無腥味。

【阿富網絲肉捲】（1碗）

位於東公有市場的阿富網絲肉捲，是許多在地人的心頭好。評審盧怡安表示，豐厚軟鮮帶許多蔬菜口感的中身，炸出足夠香氣的豬網油，疊出的層次讓人很喜歡。

空軍市場蘿蔔糕－煎粿。圖／陳志煌 提供
空軍市場蘿蔔糕－煎粿。圖／陳志煌 提供
王家祖傳本產牛雜湯－牛雜湯。圖／Hally Chen提供
王家祖傳本產牛雜湯－牛雜湯。圖／Hally Chen提供
正統火雞肉飯－火雞肉飯。圖／葉怡蘭 提供
正統火雞肉飯－火雞肉飯。圖／葉怡蘭 提供
羅山生炒鱔魚麵－鱔魚錦魯麵。圖／布雷克 提供
羅山生炒鱔魚麵－鱔魚錦魯麵。圖／布雷克 提供
林聰明沙鍋魚頭。圖／林聰明提供
林聰明沙鍋魚頭。圖／林聰明提供
阿伯烤玉米－烤玉米。圖／陳志煌 提供
阿伯烤玉米－烤玉米。圖／陳志煌 提供
嘉義公園火雞肉飯－雞片飯。圖／Nash，神之領域 提供
嘉義公園火雞肉飯－雞片飯。圖／Nash，神之領域 提供
嘉義人火雞肉飯－火雞肉片飯。圖／蔡珠兒 提供
嘉義人火雞肉飯－火雞肉片飯。圖／蔡珠兒 提供
黑人魯熟肉－香腸熟肉、瓠瓜米粉湯。圖／王瑞瑤 提供
黑人魯熟肉－香腸熟肉、瓠瓜米粉湯。圖／王瑞瑤 提供
阿溪火雞肉飯。圖／郭銘哲 提供
阿溪火雞肉飯。圖／郭銘哲 提供
南京路老店麵食館－滷味。圖／Nash，神之領域 提供
南京路老店麵食館－滷味。圖／Nash，神之領域 提供
嘉義黃記涼麵涼圓－涼麵。圖／摘自官方FB
嘉義黃記涼麵涼圓－涼麵。圖／摘自官方FB
顏梅火雞肉飯－火雞肉飯。圖／劉克襄 提供
顏梅火雞肉飯－火雞肉飯。圖／劉克襄 提供
阿富網絲肉捲－肉捲。圖／盧怡安 提供
阿富網絲肉捲－肉捲。圖／盧怡安 提供

嘉義 小吃 火雞肉飯

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