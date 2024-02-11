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大年初二回娘家透早出發也沒用 國道中部路段塞翻了

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
國1中山高彰化系統交流道到彰化交流道間南下路況，今天上午7點起就出現車多，車輛走走停停。記者劉明岩／攝影
國1中山高彰化系統交流道到彰化交流道間南下路況，今天上午7點起就出現車多，車輛走走停停。記者劉明岩／攝影

今天大年初二，是民間傳統嫁出女兒回娘家的日子，很多人為避免塞車，趕在一大早就上路，沒想到國道中部南下路段仍湧現車流，尤其是國1中山高彰化交流道到王田交流道間約上午7點就開始塞，國道警方呼籲駕駛人耐心駕駛，並保持行車距離，必要時建議改走替代道路。

今天除了嫁出女兒回娘家外，中部今天放晴，很多人也趁機出遊，造成國道中部路段湧現車流。家住台中的李姓男子趕在上午6點半出門，載著妻子回高雄娘家，原以為就可以避免塞車，沒想到大家跟他的想法一樣，照樣塞在中部路段。

其中，國1中山高部分，國道公路警察第三大隊指出，今天約上午7點開始，由國3從彰化系統交流道轉到國1的車流變多，造成彰化交流道到王田交流道南下行駛車輛走走停停，呈現紅色警示，車速約在30公里到40公里之間，此外，埔鹽系統交流道到員林交流道間，也是車多，車速也約在40公里左右。

至於國3福爾摩沙高速公路，國道公路警察第七大隊指出，上午7點左右，中投公路到霧峰系統交流道南下路段、中興系統到中興交流道間 ，也出現車多情形，後來一度消化，但接近中午前，車流可能會再度湧現，駕駛人要多注意路況資訊。

國道警方提醒駕駛人，因車流量大，駕駛人要耐心行駛，必須保持行車距離，並注意路況，必要時應改走替代道路。

國1中山高彰化系統交流道到彰化交流道間南下路況，今天上午7點起就出現車多，車輛走走停停。記者劉明岩／攝影
國1中山高彰化系統交流道到彰化交流道間南下路況，今天上午7點起就出現車多，車輛走走停停。記者劉明岩／攝影
國1中山高彰化系統交流道到彰化交流道間南下路況，今天上午7點起就出現車多，車輛走走停停。記者劉明岩／攝影
國1中山高彰化系統交流道到彰化交流道間南下路況，今天上午7點起就出現車多，車輛走走停停。記者劉明岩／攝影
國1中山高彰化系統交流道到彰化交流道間南下路況，今天上午7點起就出現車多，車輛走走停停。記者劉明岩／攝影
國1中山高彰化系統交流道到彰化交流道間南下路況，今天上午7點起就出現車多，車輛走走停停。記者劉明岩／攝影
國1中山高彰化系統交流道到彰化交流道間南下路況，今天上午7點起就出現車多，車輛走走停停。記者劉明岩／攝影
國1中山高彰化系統交流道到彰化交流道間南下路況，今天上午7點起就出現車多，車輛走走停停。記者劉明岩／攝影
國1中山高彰化系統交流道到彰化交流道間南下路況，今天上午7點起就出現車多，車輛走走停停。記者劉明岩／攝影
國1中山高彰化系統交流道到彰化交流道間南下路況，今天上午7點起就出現車多，車輛走走停停。記者劉明岩／攝影

國道 娘家 彰化

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