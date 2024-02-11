快訊

大谷翔平加持！ 鐵粉「緊盯這號碼」幸運刮中100萬元

台灣棒球拚重返奧運 誰來接棒？

金雞呷飽顯靈！ 全台第2個兩百萬加賓士車桃園刮出

舅舅欠145萬不還！反追外甥女「25年壓歲錢」遭法官反駁狠打臉

香港01／ 撰文：李納德
外甥女向舅舅追債，結果對方反向她要多年前贈與的壓歲錢及6歲前的撫養費用。示意圖／聯合報系資料照
外甥女向舅舅追債，結果對方反向她要多年前贈與的壓歲錢及6歲前的撫養費用。示意圖／聯合報系資料照

借錢不還的最高境界，是反指對方欠錢？台灣有女生要求舅舅還錢，事情起緣自舅舅多年前曾向母親借190萬元新台幣，但只還了45萬元，至母親病重時要求還錢時他都不理會，現在母親已離世，女生作為遺產繼承人，要求舅舅歸還剩下的145萬元；不過，舅舅竟反客為主，列出多筆款項，包括25年來給外甥女的壓歲錢、6歲以前的撫養費、向姐姐借錢投資後給予的紅利等，指有關款項全是「債權」，已足夠抵消欠款。惟舅舅的說法被法官一一駁斥，其中指出紅包錢屬於無償贈與行為，不能抵消欠債。

案情指，范姓女子發現舅父在2008年10月時，曾向媽媽借了190萬台幣，事後只還了45萬。媽媽現時已過身，但她前年在醫院病重時，一度發訊要求舅舅歸還145萬，對方未有理會。范女是母親唯一法定繼承人，曾請律師發信要求舅舅還錢，同樣未被理會，故向法院起訴追債。

沒想到舅舅大舉還擊，反列出一些數目要求外甥女「還錢」，包括曾在外甥女1歲到6歲時養育她，曾購買貴價的日本奶粉、主副食等等，每月花費達5千元，一共花了30萬台幣。

另外，他連壓歲錢都不放過，稱過去每年都會給外甥女2千元的壓歲錢，25年計合共5萬台幣，而且外甥女從英國留學歸來時，他曾給過1萬台幣的紅包，故光是壓歲錢已有6萬元。

此外，舅舅還提到過去曾向姐姐借錢投資，每月都會給她紅利，5年來給了84萬台幣，他主張過去給姐姐的投資紅利、合資購買生前契約、過去扶養外甥女的費用及利市全是債權，金額達143萬台，足以抵消欠款，認為根本沒欠錢。

不過他的說法被法官一一駁斥，指出紅包屬於無償贈與行為，不能用來抵消債務，而且外甥女能拿出對話紀錄等作證明，兒時照顧她的其實是外公和婆婆，曾照顧外甥女之說被當事人否認，其前妻也否認，難以確認為事實。同時他又無法證明和姐姐的投資契約及紅利是基於什麼投資項目，認為其主張無理，判他敗訴必須還錢。

延伸閱讀：

數利是錢影片瘋傳！保安員新年多收穫　利市多到咁　數錢數到手軟

兒孫滿堂變噩夢！公公派利市派到「眼神死」片瘋傳　網民：太殘忍

文章授權轉載自《香港01》

壓歲錢 紅包

延伸閱讀

全聯福袋抽「325萬特斯拉」吸排隊潮！大江連3天發紅包

整理包／2024全台17個燈會時間地點一次看！龍年提燈超吸睛 這裡要買票才能去

不斷更新／2024致富密碼「龍」底家！大樂透春節加碼19天 獎號看過來

春節4生肖運勢超強！正偏財都超旺 錢財指數飆升難擋

相關新聞

不斷更新／初二國道18地雷路段 國5清晨湧車流、北返恐塞至深夜

今天為春節連續假期年初二，目前國道路況，高速公路局表示，除國1南向湖口至竹北、王田至彰化；國3南向鶯歌系統至龍潭外壅塞，其餘大致正常。

舅舅欠145萬不還！反追外甥女「25年壓歲錢」遭法官反駁狠打臉

借錢不還的最高境界，是反指對方欠錢？台灣有女生要求舅舅還錢，事情起緣自舅舅多年前曾向母親借190萬元新台幣，但只還了45萬元，至母親病重時要求還錢時他都不理會，現在母親已離世，女生作為遺產繼承人，要求舅舅歸還剩下的145萬元；不過，舅舅竟反客為主，列出多筆款項，包括25年來給外甥女的壓歲錢、6歲以前的撫養費、向姐姐借錢投資後給予的紅利等，指有關款項全是「債權」，已足夠抵消欠款。惟舅舅的說法被法官一一駁斥，其中指出紅包錢屬於無償贈與行為，不能抵消欠債。

大年初二回娘家透早出發也沒用 國道中部路段塞翻了

今天大年初二，是民間傳統嫁出女兒回娘家的日子，很多人為避免塞車，趕在一大早就上路，沒想到國道中部南下路段仍湧現車流，尤其...

呂秋遠PO出媽媽的冰箱引起共鳴 網友：看了好親切

律師呂秋遠在臉書PO出老家冰箱的照片，他表示，除夕特地帶了牛小排回家，媽媽拿去放冰箱冷藏，當他正打算親自下廚，卻找不到牛...

初二回娘家帶伴手禮 農業部推薦應景水果柑橘這樣挑

今天大年初二，傳統習俗是回娘家的日子。「農業部」臉書粉專表示，大年初二女兒回娘家，最重要的就是雙手不能空空，伴手禮推薦應...

初二回娘家好天氣 國道一早「紫爆」、這些路段大塞車

今天大年初二回娘家，一大早北部路段包括國3大溪至龍潭、鶯歌系統至大溪路段，以及國1湖口服務區至竹北路段，都已出現車多壅塞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。