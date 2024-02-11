舅舅欠145萬不還！反追外甥女「25年壓歲錢」遭法官反駁狠打臉

借錢不還的最高境界，是反指對方欠錢？台灣有女生要求舅舅還錢，事情起緣自舅舅多年前曾向母親借190萬元新台幣，但只還了45萬元，至母親病重時要求還錢時他都不理會，現在母親已離世，女生作為遺產繼承人，要求舅舅歸還剩下的145萬元；不過，舅舅竟反客為主，列出多筆款項，包括25年來給外甥女的壓歲錢、6歲以前的撫養費、向姐姐借錢投資後給予的紅利等，指有關款項全是「債權」，已足夠抵消欠款。惟舅舅的說法被法官一一駁斥，其中指出紅包錢屬於無償贈與行為，不能抵消欠債。

案情指，范姓女子發現舅父在2008年10月時，曾向媽媽借了190萬台幣，事後只還了45萬。媽媽現時已過身，但她前年在醫院病重時，一度發訊要求舅舅歸還145萬，對方未有理會。范女是母親唯一法定繼承人，曾請律師發信要求舅舅還錢，同樣未被理會，故向法院起訴追債。

沒想到舅舅大舉還擊，反列出一些數目要求外甥女「還錢」，包括曾在外甥女1歲到6歲時養育她，曾購買貴價的日本奶粉、主副食等等，每月花費達5千元，一共花了30萬台幣。

另外，他連壓歲錢都不放過，稱過去每年都會給外甥女2千元的壓歲錢，25年計合共5萬台幣，而且外甥女從英國留學歸來時，他曾給過1萬台幣的紅包，故光是壓歲錢已有6萬元。

此外，舅舅還提到過去曾向姐姐借錢投資，每月都會給她紅利，5年來給了84萬台幣，他主張過去給姐姐的投資紅利、合資購買生前契約、過去扶養外甥女的費用及利市全是債權，金額達143萬台，足以抵消欠款，認為根本沒欠錢。

不過他的說法被法官一一駁斥，指出紅包屬於無償贈與行為，不能用來抵消債務，而且外甥女能拿出對話紀錄等作證明，兒時照顧她的其實是外公和婆婆，曾照顧外甥女之說被當事人否認，其前妻也否認，難以確認為事實。同時他又無法證明和姐姐的投資契約及紅利是基於什麼投資項目，認為其主張無理，判他敗訴必須還錢。

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文章授權轉載自《香港01》