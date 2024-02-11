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驚人大白肺 蘇一峰：新冠過年期間很多重症「內科ICU兩三成左右」

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
蘇一峰在臉書PO出一張患者「大白肺」X光片，他表示，目前看起來，新冠covid過年期間造成很多重症大白肺，「內科ICU有兩三成左右」。圖／取自蘇一峰臉書
蘇一峰在臉書PO出一張患者「大白肺」X光片，他表示，目前看起來，新冠covid過年期間造成很多重症大白肺，「內科ICU有兩三成左右」。圖／取自蘇一峰臉書

春節期間人潮流動，恐使疫情加劇。胸腔暨重症專科指導醫師蘇一峰昨在臉書表示，目前看起來，新冠COVID過年期間造成很多重症大白肺，「內科ICU有兩三成左右」。

蘇一峰在臉書PO出一張患者「大白肺」X光片，他表示，比起來大肆宣傳的黴漿菌肺炎根本不可怕，重症大白肺還是以COVID為主，至於肺部X光片的患者努力好幾天，「目前看起來是救回來了」。

疾病管制署9日表示，目前國內流感及COVID-19等呼吸道疾病疫情仍處流行高峰，且冬季為呼吸道傳染病好發季節，春節期間強烈大陸冷氣團影響，須防範低溫衝擊，日夜溫差大，應注意保暖，提醒民眾於假期期間，出席聚會或聚餐等場合，建議佩戴口罩，落實個人衛生防護措施，並留意自身健康狀況，如身體不適，應在家休息，以阻斷病毒傳播風險。

疾管署說，春節期間各縣市衛生局公布呼吸道傳染病特別門診醫院共計156家，規畫開設約1155診次（含347診次兒科特別門診） ，並陸續公布相關就醫資訊於衛生局網站，供民眾做查詢。如有症狀需就醫時，請優先選擇就近診所或醫院門診，避免湧入急診。

疾管署監測資料顯示，今年自1月以來，多種呼吸道病原體同時於社區中活動，類流感及COVID-19疫情現呈上升趨勢或處流行期，依據往年經驗，急診類流感就診人次於農曆春節期間將達高峰，提醒民眾若自身或親友為65歲以上長者、具慢性病史等高危險群，應特別留意健康狀況，並請提高警覺如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，盡速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症的風險。

春節 衛生局 類流感

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