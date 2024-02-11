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今晨台北9.9度、苗栗4.0度低溫 鄭明典：寒流達標！日夜溫差大

苗栗三灣4.0度 今起晴朗至開工日 吳德榮：周五再變天

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
白天起至周四受大陸高壓東移影響，各地都是晴朗穩定的天氣；冷空氣逐日減弱，白天在陽光下逐日回暖，入夜強輻射冷卻氣溫降，日夜溫差很大，早晚應注意保暖。本報資料照片
白天起至周四受大陸高壓東移影響，各地都是晴朗穩定的天氣；冷空氣逐日減弱，白天在陽光下逐日回暖，入夜強輻射冷卻氣溫降，日夜溫差很大，早晚應注意保暖。本報資料照片

今天大年初二，今晨強輻射冷卻加成，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，平地最低氣溫依序為苗栗縣三灣鄉4.0度、新竹縣峨眉鄉4.9度、桃園市大溪區5.2度。各地區平地最低氣溫約在5至10度。

吳德榮表示，白天起至周四受大陸高壓東移影響，各地都是晴朗穩定的天氣；冷空氣逐日減弱，白天在陽光下逐日回暖，入夜強輻射冷卻氣溫降，日夜溫差很大，早晚應注意保暖。今天北部5至21度，中部8至23度，南部10至25度，東部9至23度。

他說，明天大年初三、周二初四的清晨仍有10度以下的平地最低氣溫，時間都很短，天亮迅速回升。

吳德榮表示，周五有一小股東北季風南下，迎風面雲量略增，北海岸、東半部轉有局部短暫雨的機率，北台灣略轉涼，其他地區影帶小。周六東北季風減弱，天氣好轉，氣溫回升。

吳德榮 東北季風 氣溫

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