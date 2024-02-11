《新春專輯之二》北中南景點爭妍 士林鬱金香、台中有稻浪

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】台北士林鬱金香花海、內湖樂活公園「夜櫻季」與台中外埔忘憂谷的稻浪翻騰，各地走春景點爭奇鬥艷！冬天接近尾聲，各地各式花卉盛開，如士林鬱金香、台南桂花引人矚目；同時，除夕冷氣團來襲，宜蘭礁溪與台南關子嶺分別有礦物質或泥漿溫泉。如果民眾喜歡市內活動，許多博物館、美術館都有舉辦新春活動。

北中南花卉爭豔

農曆假期長達7天，許多民眾除了圍爐聚餐，也會安排走春活動。目前冬季接近尾聲，各式花卉盛開，形成萬紫千紅的花海，成為不少民眾走春的首選景點。如士林官邸公園每年2月都會有「鬱金香展」，多達數萬朵的鬱金香一同在風中搖曳，還有異國風的裝置藝術進行襯托。

台中外埔忘憂谷一年四季有不同景色，冬天時期的油菜花、波斯菊仍然盛開，新春的植株正發出新芽，一塊塊錯落有致的田地，拼貼成夏綠秋黃的大地，如唐朝詩人韋莊詩中「綠波春浪滿前，極目連雲䎱稏肥」的美景。

台南新化虎頭埤風景區則有「柳樹桂花巷」，一旁種植飄香的桂花樹，另一旁則是依依垂柳，曲徑通幽，到了東岸釣魚區旁，還能欣賞到火焰木盛開的橘紅花朵。





圖說：台南山上花園水道博物館針對即將到來的春節檔期規劃波斯菊（圖）、油菜花海景觀，目前已漸盛開，搭配古蹟建物營造出有如歐洲庭院景觀。(中央社)

清泉、泥湯別千秋

根據中央氣象署資料，大陸冷氣團將於7日南下，全台變得又濕又冷，正是適合泡湯的冬季。有「溫泉鄉」之稱的宜蘭礁溪鄉早於日治時代時期，當時就有民眾用溫泉資源來建設公共澡堂。該地溫泉屬於PH7.5的碳酸氫鈉泉，色清無味，且富含礦物質，其中「酚鈦鹼」更有養顏美容的功能。

北有宜蘭礁溪溫泉鄉，南則由台南關子嶺溫泉坐鎮。關子嶺是天然的泥漿溫泉，泉質含有鹽類與硫磺。附近有稱為「水火洞」的獨特景觀，因為崖壁有天然氣冒出，點燃後火焰永不熄滅，而崖壁隙縫同時又有泉水湧流，於是形成水中有火、火中有水的特殊景觀。

走春沾沾知識氣息

年節期間，熱門觀光景點總是人山人海，還可能因為糟糕的天氣壞了出遊的好心情，不少民眾走春地點選擇在室內活動，從包羅萬象的博物館、富有文化氣息的美術館、到闔家大小都喜愛的海生館，都是不愛戶外活動民眾能享有的新選擇。

高美館春節就有安排一系列的藝文活動，不僅年度藝術盛事《2024高雄獎》大年初一開展，還有親子舞龍彩繪與新春版印體驗活動，之後加上雙獅陣將巡迴、樂團快閃表演等。

台博館除夕跟初一休館後，大年初二即安排如「臺灣候鳥展」、「古生物大展」等精采展覽，初三、初四還有「尋找樟小弟」的活動，在南門館教大小朋友如何為樟樹進行健康檢查。







圖說：台中外埔忘憂谷稻浪翻騰。(photo by 稻香忘憂谷 on Facebook)







圖說：因應龍年，臺博館舉辦尋找傳說之龍的活動。(台博館提供)







圖說：雙獅陣年初五將在高美館、兒美館和內惟藝術中心快閃演出。（高美館提供）

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