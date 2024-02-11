聽新聞
test
0:00 / 0:00

初二白天回溫 低溫仍下探10度

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
大年初二各地天氣今多雲到晴，白天各地氣溫回升，中部以北早晚低溫僅十度左右，尤其西半部要留意日夜溫差特別大。 圖／聯合報系資料照
大年初二各地天氣今多雲到晴，白天各地氣溫回升，中部以北早晚低溫僅十度左右，尤其西半部要留意日夜溫差特別大。 圖／聯合報系資料照

今天大年初二是習俗回娘家的日子，中央氣象署預報員陳伊秀提醒民眾，各地天氣今多雲到晴，僅東半部、恆春半島有零星降雨，白天各地氣溫回升，北部、東部高溫可回升至廿度，中南部廿四至廿五度，但須留意仍持續受到強烈大陸冷氣團影響，中部以北早晚低溫僅十度左右，尤其西半部要留意日夜溫差特別大。

此外，中南部空氣品質不佳。根據環境部預報，今天受冷氣團影響迎風面擴散條件普通，下風處汙染物易累積，東北風可能挾帶微量境外汙染物影響台灣，西半部台中至屏東、離島馬祖均為橘色提醒，金門甚至為「紅害」等級。

陳伊秀提醒，到大年初三清晨仍持續受強烈大陸冷氣團影響，初二、初三清晨氣溫仍偏低，尤其初三清晨除冷氣團外也受輻射冷卻影響，台南以北低溫下探八至十一度，西半部沿海或近山區低溫可能達八度以下，務必留意保暖。

昨大年初一白天起水氣漸少，除了東半部、恆春半島外，其他地區已恢復多雲到晴的天氣。陳伊秀說，今天白天天氣更穩定，年初三起至連續假期尾聲期間水氣均偏少，年初四、初五水氣更少，僅剩東南部有零星降雨。尤其初三白天起至初五氣溫回升，北台灣高溫回升至廿一度，中南部則可來到約廿四度，但提醒西半部民眾仍需留意早晚日夜溫差。

陳伊秀指出，預計至初六開工日東北風增強，十六日將受東北季風影響，屆時迎風面北台灣、東半部有局部降雨，但預估東北季風影響時間不長，十七日再減弱。

低溫 冷氣團 空氣品質

延伸閱讀

強烈冷氣團還沒走！初二探9度低溫 白天漸晴暖、這日再變天

初一轉乾冷…13縣市續發低溫特報 下探10度凍到這天

周三起冷氣團來襲一路冷5天 「這二天最冷」台中以北11度

周日短暫回溫！春節強碰冷氣團一路凍到初四 這日最冷下探10度

相關新聞

走春助長傳播 新冠肺炎疫情再升溫

昨大年初一各地走春人潮湧現，今起陸續又是回娘家和出遊高峰，衛福部疾管署預估類流感疫情將達高峰。台大兒童醫院小兒科主治醫師...

億萬富翁增2位！大樂透頭獎3.57億元兩注平分 財神爺獎造訪2縣市

大樂透終止連摃，頭獎3.57億元由兩注平分，獎落台中太平區及新北市中和區，下一期（2月11日）頭彩獎金重新計算，但仍保證...

初二回娘家 國道五號北向恐塞到深夜

昨天大年初一因各地天氣轉乾，下午國道陸續湧現走春車潮。交通部高速公路局預估，今年初二回娘家國道有十八個易塞車路段，尤以國...

高雄發大財！財神爺眷顧左營彩券行 開出全台第2張2千萬紅包

繼4天前高雄市仁武區開出第1張全台「1200萬大吉利」頭獎後，財神爺再度眷顧高雄，左營一家彩券行金也開出全台第2張刮刮樂...

明初二國道18易塞路段一次看 國五北向恐塞至深夜

今天（2/10）大年初一下午國道陸續湧現車潮，明天年初二回娘家，交通部高速公路局預估明日國道交通量上看135百萬車公里，...

強烈冷氣團還沒走！初二探9度低溫 白天漸晴暖、這日再變天

今天大年初一天氣逐漸轉乾冷，中央氣象署預報員陳伊秀表示，明天年初二回娘家，各地天氣以多雲到晴為主，僅東半部、恆春半島有零...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。