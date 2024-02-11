初二白天回溫 低溫仍下探10度

今天大年初二是習俗回娘家的日子，中央氣象署預報員陳伊秀提醒民眾，各地天氣今多雲到晴，僅東半部、恆春半島有零星降雨，白天各地氣溫回升，北部、東部高溫可回升至廿度，中南部廿四至廿五度，但須留意仍持續受到強烈大陸冷氣團影響，中部以北早晚低溫僅十度左右，尤其西半部要留意日夜溫差特別大。

此外，中南部空氣品質不佳。根據環境部預報，今天受冷氣團影響迎風面擴散條件普通，下風處汙染物易累積，東北風可能挾帶微量境外汙染物影響台灣，西半部台中至屏東、離島馬祖均為橘色提醒，金門甚至為「紅害」等級。

陳伊秀提醒，到大年初三清晨仍持續受強烈大陸冷氣團影響，初二、初三清晨氣溫仍偏低，尤其初三清晨除冷氣團外也受輻射冷卻影響，台南以北低溫下探八至十一度，西半部沿海或近山區低溫可能達八度以下，務必留意保暖。

昨大年初一白天起水氣漸少，除了東半部、恆春半島外，其他地區已恢復多雲到晴的天氣。陳伊秀說，今天白天天氣更穩定，年初三起至連續假期尾聲期間水氣均偏少，年初四、初五水氣更少，僅剩東南部有零星降雨。尤其初三白天起至初五氣溫回升，北台灣高溫回升至廿一度，中南部則可來到約廿四度，但提醒西半部民眾仍需留意早晚日夜溫差。

陳伊秀指出，預計至初六開工日東北風增強，十六日將受東北季風影響，屆時迎風面北台灣、東半部有局部降雨，但預估東北季風影響時間不長，十七日再減弱。