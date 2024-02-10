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億萬富翁增2位！大樂透頭獎3.57億元兩注平分 財神爺獎造訪2縣市
大樂透終止連摃，頭獎3.57億元由兩注平分，獎落台中太平區及新北市中和區，下一期（2月11日）頭彩獎金重新計算，但仍保證1億元，台彩預估11日開獎的大樂透銷售金額2.8億元。
10日開獎的大樂透獎號為05、06、11、13、28、34，特別號04。開出頭獎的投注站分別是台中市太平區永成北路191號的「財富自由彩券行」，以及新北市中和區景平路479號的「將帥彩券行」，頭獎3.57億元由兩注平分，每注可得1.78億元。
春節大紅包獎號為07、13、16、20、25、29、31、35、48。沒中1.7億元頭獎沒關係，快來對春節大紅包，本期開出27組，總中獎注數為31注，其中23組為單注中獎，4組為2注均分。
本期開出大紅包獎項的投注站共29家，其中，高雄市梓官區的「港七街彩券行｣以及宜蘭縣宜蘭市的「勁好運商號｣都各開出2注，每張都是獨得百萬獎金。此外，臺南市東區的「宗毅彩券行｣於今年春節加碼第二天2月7日即開出1注百萬大紅包，今晚再度開出，也是獨得百萬獎金。
春節大紅包活動截至本期為止，累積開出大紅包組數為115組，剩餘245組，11日將繼續加開大紅包獎項。詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。
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