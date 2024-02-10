快訊

億萬富翁增2位！大樂透逾3億頭獎開出「兩注平分」 財神爺降臨2縣市

初1玉山冰天雪地…4人登山隊挑戰南2段 風勢強勁領隊墜山谷身亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

億萬富翁增2位！大樂透頭獎3.57億元兩注平分 財神爺獎造訪2縣市

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
大樂透頭獎開出！2注均分3.57億元。圖／聯合報系資料庫
大樂透頭獎開出！2注均分3.57億元。圖／聯合報系資料庫

大樂透終止連摃，頭獎3.57億元由兩注平分，獎落台中太平區及新北市中和區，下一期（2月11日）頭彩獎金重新計算，但仍保證1億元，台彩預估11日開獎的大樂透銷售金額2.8億元。

10日開獎的大樂透獎號為05、06、11、13、28、34，特別號04。開出頭獎的投注站分別是台中市太平區永成北路191號的「財富自由彩券行」，以及新北市中和區景平路479號的「將帥彩券行」，頭獎3.57億元由兩注平分，每注可得1.78億元。

春節大紅包獎號為07、13、16、20、25、29、31、35、48。沒中1.7億元頭獎沒關係，快來對春節大紅包，本期開出27組，總中獎注數為31注，其中23組為單注中獎，4組為2注均分。

本期開出大紅包獎項的投注站共29家，其中，高雄市梓官區的「港七街彩券行｣以及宜蘭縣宜蘭市的「勁好運商號｣都各開出2注，每張都是獨得百萬獎金。此外，臺南市東區的「宗毅彩券行｣於今年春節加碼第二天2月7日即開出1注百萬大紅包，今晚再度開出，也是獨得百萬獎金。

春節大紅包活動截至本期為止，累積開出大紅包組數為115組，剩餘245組，11日將繼續加開大紅包獎項。詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。

大樂透 彩券行 紅包

延伸閱讀

不斷更新／2024致富密碼「龍」底家！大樂透春節加碼19天 獎號看過來

春節加菜金慰勉警察憲兵 蔡英文：感謝留守崗位的辛勞

確保春節期間金融穩定 金管會成立應變小組

中職／獅隊新秀扮財神爺熱舞 林佳緯看陳傑憲特愛講

相關新聞

億萬富翁增2位！大樂透頭獎3.57億元兩注平分 財神爺獎造訪2縣市

大樂透終止連摃，頭獎3.57億元由兩注平分，獎落台中太平區及新北市中和區，下一期（2月11日）頭彩獎金重新計算，但仍保證...

高雄發大財！財神爺眷顧左營彩券行 開出全台第2張2千萬紅包

繼4天前高雄市仁武區開出第1張全台「1200萬大吉利」頭獎後，財神爺再度眷顧高雄，左營一家彩券行金也開出全台第2張刮刮樂...

明初二國道18易塞路段一次看 國五北向恐塞至深夜

今天（2/10）大年初一下午國道陸續湧現車潮，明天年初二回娘家，交通部高速公路局預估明日國道交通量上看135百萬車公里，...

強烈冷氣團還沒走！初二探9度低溫 白天漸晴暖、這日再變天

今天大年初一天氣逐漸轉乾冷，中央氣象署預報員陳伊秀表示，明天年初二回娘家，各地天氣以多雲到晴為主，僅東半部、恆春半島有零...

過年買「福袋」當心成冤大頭 消保官籲注意袋內商品價

新春年節到了，不少百貨公司、連鎖賣場甚至便利商店都會應景推出春節福袋活動，每個福袋從百元到千元價格不等，新竹市消保官日前...

新春旅遊久坐恐引「經濟艙症候群」 醫師提3招教你伸展

春節出遊，長途搭車、久坐恐引發「經濟艙症候群」，台中慈濟醫院心臟內科主任林茂仁提醒，應適時起身動一動，預防深度靜脈血栓，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。