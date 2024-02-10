快訊

億萬富翁增2位！大樂透逾3億頭獎開出「兩注平分」 財神爺降臨2縣市

聽新聞
test
0:00 / 0:00

明初二國道18易塞路段一次看 國五北向恐塞至深夜

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
大年初一好天氣，走春車潮湧現，南港聯絡道銜接國3往國5南港系統車多壅塞，車流嚴重回堵。記者林澔一／攝影
大年初一好天氣，走春車潮湧現，南港聯絡道銜接國3往國5南港系統車多壅塞，車流嚴重回堵。記者林澔一／攝影

今天（2/10）大年初一下午國道陸續湧現車潮，明天年初二回娘家，交通部高速公路局預估明日國道交通量上看135百萬車公里，為平日年平均92百萬車公里的1.5倍，其中又以南下車流為主，高公局也羅列18個國道易壅塞路段，請民眾留意上路時間或改循走替代道路。

高公局統計，今天年初一下午國道壅塞路段包括國一南向湖口至竹北、埔鹽系統至西螺；國三南向大溪至高原、中興系統至南投服務區；國5南向石碇至坪林；國五北向頭城至坪林，其餘路段行車大致順暢。截至17時，國道交通量為83.3百萬車公里，尚在預期流量之範圍內。

時至入夜，根據高公局資訊，西部國道仍有多段壅塞，國一南向銅鑼－三義、三義－泰安服務區；國三南向通宵－苑里、苑里－大甲；以及南部國三烏山頭－官田系統、官田－善化等仍為紅爆，時速均未達40公里。

高公局預估，明天仍以南向車流為主，南向交通量預估可達70百萬車公里，為平日年平均的1.5倍，重點壅塞路段為國一南向楊梅－新竹、彰化系統－埔鹽系統；國3南向土城－關西、快官－霧峰。

以及國五南向南港系統－頭城；國一北向西螺－埔鹽系統、南屯－后里、苗栗－湖口、圓山－大華系統；國三北向竹山－中興、草屯－霧峰、大山－香山、關西－大溪；國五北向宜蘭－坪林；國十東向鼎金系統－燕巢系統；國四西向潭子系統－豐勢；國六西向舊正－霧峰系統；國十西向仁武－左營端等路段。

高公局預測，明天國五北向宜蘭－坪林段，預計上午約9時就會陸續湧現車潮，恐一路塞至深夜11時；國五南向南港系統－頭城預計清晨5時車潮湧現，將一路塞至傍晚6時。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發，另國5北向用路人建議於9時前出發，以節省時間。

明日國道相關疏導措施包括，5至12時封閉國一平鎮系統、埔鹽系統、西螺、國五石碇及坪林南向入口；13至18時國五蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制等。

高公局提供明日年初二國道重點易壅塞路段。圖／高公局提供
高公局提供明日年初二國道重點易壅塞路段。圖／高公局提供

國道 坪林 高公局

延伸閱讀

不斷更新／初一走春好天氣 國道大塞車 國5南向恐壅塞至晚上

初一走春國3南向多段紫爆！國道下午7大魔王路段一次看

除夕國5南下啟動儀控 初一至初三石碇坪林匝道封閉

春節連假首日國道5地雷 午後南向車潮湧現

相關新聞

億萬富翁增2位！大樂透頭獎3.57億元兩注平分 財神爺獎造訪2縣市

大樂透終止連摃，頭獎3.57億元由兩注平分，獎落台中太平區及新北市中和區，下一期（2月11日）頭彩獎金重新計算，但仍保證...

高雄發大財！財神爺眷顧左營彩券行 開出全台第2張2千萬紅包

繼4天前高雄市仁武區開出第1張全台「1200萬大吉利」頭獎後，財神爺再度眷顧高雄，左營一家彩券行金也開出全台第2張刮刮樂...

明初二國道18易塞路段一次看 國五北向恐塞至深夜

今天（2/10）大年初一下午國道陸續湧現車潮，明天年初二回娘家，交通部高速公路局預估明日國道交通量上看135百萬車公里，...

強烈冷氣團還沒走！初二探9度低溫 白天漸晴暖、這日再變天

今天大年初一天氣逐漸轉乾冷，中央氣象署預報員陳伊秀表示，明天年初二回娘家，各地天氣以多雲到晴為主，僅東半部、恆春半島有零...

過年買「福袋」當心成冤大頭 消保官籲注意袋內商品價

新春年節到了，不少百貨公司、連鎖賣場甚至便利商店都會應景推出春節福袋活動，每個福袋從百元到千元價格不等，新竹市消保官日前...

新春旅遊久坐恐引「經濟艙症候群」 醫師提3招教你伸展

春節出遊，長途搭車、久坐恐引發「經濟艙症候群」，台中慈濟醫院心臟內科主任林茂仁提醒，應適時起身動一動，預防深度靜脈血栓，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。