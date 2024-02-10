明初二國道18易塞路段一次看 國五北向恐塞至深夜

今天（2/10）大年初一下午國道陸續湧現車潮，明天年初二回娘家，交通部高速公路局預估明日國道交通量上看135百萬車公里，為平日年平均92百萬車公里的1.5倍，其中又以南下車流為主，高公局也羅列18個國道易壅塞路段，請民眾留意上路時間或改循走替代道路。

高公局統計，今天年初一下午國道壅塞路段包括國一南向湖口至竹北、埔鹽系統至西螺；國三南向大溪至高原、中興系統至南投服務區；國5南向石碇至坪林；國五北向頭城至坪林，其餘路段行車大致順暢。截至17時，國道交通量為83.3百萬車公里，尚在預期流量之範圍內。

時至入夜，根據高公局資訊，西部國道仍有多段壅塞，國一南向銅鑼－三義、三義－泰安服務區；國三南向通宵－苑里、苑里－大甲；以及南部國三烏山頭－官田系統、官田－善化等仍為紅爆，時速均未達40公里。

高公局預估，明天仍以南向車流為主，南向交通量預估可達70百萬車公里，為平日年平均的1.5倍，重點壅塞路段為國一南向楊梅－新竹、彰化系統－埔鹽系統；國3南向土城－關西、快官－霧峰。

以及國五南向南港系統－頭城；國一北向西螺－埔鹽系統、南屯－后里、苗栗－湖口、圓山－大華系統；國三北向竹山－中興、草屯－霧峰、大山－香山、關西－大溪；國五北向宜蘭－坪林；國十東向鼎金系統－燕巢系統；國四西向潭子系統－豐勢；國六西向舊正－霧峰系統；國十西向仁武－左營端等路段。

高公局預測，明天國五北向宜蘭－坪林段，預計上午約9時就會陸續湧現車潮，恐一路塞至深夜11時；國五南向南港系統－頭城預計清晨5時車潮湧現，將一路塞至傍晚6時。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發，另國5北向用路人建議於9時前出發，以節省時間。

明日國道相關疏導措施包括，5至12時封閉國一平鎮系統、埔鹽系統、西螺、國五石碇及坪林南向入口；13至18時國五蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制等。