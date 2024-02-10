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明初二回娘家＋出遊潮 台9線等省道易塞路段一次看

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
明天年初二回娘家，交通部公路局預估，部分省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段，包括台9線蘇花路廊等將湧現回娘家及出遊車潮。圖／新城警分局提供
明天年初二回娘家，交通部公路局預估，部分省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段，包括台9線蘇花路廊等將湧現回娘家及出遊車潮。圖／新城警分局提供

明天年初二（2/11）回娘家，交通部公路局預估，部分省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段將湧現回娘家及出遊車潮，預估上午起包括台9線蘇花路廊等7個路段將車多壅塞；部分鄰近熱門景點、廟宇路段則將於下午開始出現車潮，提醒用路人注意。

公路局表示，明日初二為春節連假第4天，預估上午起台9線蘇花路廊、台61線鳳鼻至香山路段、竹南路段、中彰大橋路段、台74線臺中環線接國3、台18線中埔交流道、台88線鳳山至五甲等路段將出現車多壅塞狀況。

另外，如台3線、台7線大溪至慈湖、台9甲線新店至烏來、台3丙線竹山紫南宮、台3線大湖、台21線日月潭、台19線北港朝天宮、台17線南鯤鯓代天府等路段預計下午也將出現車潮。提醒用路人，行前可多參考幸福公路APP即時路況，避開尖峰時段再前往。

另外，公路局也指出，針對11處國道易壅塞路段、25處省道易壅塞路段、12處地方大型活動及觀光景點，已規劃交通疏導管制措施，包括規劃替代道路、提供旅行時間資訊、彈性調整號誌時制與連鎖、機動調撥車道、協調地方政府、觀光主管單位及地方警力規劃臨時停車場與加強取締違規停車等，相關運輸資訊可至局網站查詢。

為滿足民眾返鄉及外出乘車需求，公路局表示，已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，今天截至中午12時，西部國道客運共計行駛1982班次，疏運2萬9710人；東部國道客運路線共計行駛469班次，疏運6796人。明日為春節連續假期第4日，依目前預售情形，西部國道客運尚有63.64%空位，東部國道客運尚有85.45%空位，歡迎需求民眾至各客運業者網站查詢。

此外，今日年初一截至下午3時止，公路局統計省道及快速道路部分路段車多或壅塞情形，包含台2線大武崙路段、台3線大溪往武嶺橋路段、台65線土城往國三路段、台3丙線南投紫南宮路段、台61線龍井至中彰大橋路段、台18線中埔路段、台19線北港路段、台74線快官路段等。

北港朝天宮 國道客運 車潮

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