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強烈冷氣團還沒走！初二探9度低溫 白天漸晴暖、這日再變天

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
大年初一天氣轉乾冷，太陽露面，但竹苗以北、離島空氣品質受境外汙染影響空氣品質差。本報資料照片
大年初一天氣轉乾冷，太陽露面，但竹苗以北、離島空氣品質受境外汙染影響空氣品質差。本報資料照片

今天大年初一天氣逐漸轉乾冷，中央氣象署預報員陳伊秀表示，明天年初二回娘家，各地天氣以多雲到晴為主，僅東半部、恆春半島有零星降雨，但仍須留意明天持續受到強烈大陸冷氣團影響，清晨中部以北低溫仍在9至10度間，白天各地天氣穩定、氣溫略回升，北部、東部高溫可回升至20度，中南部24至25度，但西半部還需留意日夜溫差。

受到強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署持續針對13縣市發布低溫特報，今晚至明天上午，雲林以北及金門局部地區有10度以下氣溫發生機率。

陳伊秀提醒民眾，至下周一年初三清晨仍持續受強烈大陸冷氣團影響，尤其今天晚間、明天初二清晨、後天初三清晨氣溫仍偏低，尤其初三清晨除冷氣團外也受輻射冷卻影響，台南以北低溫下探8至11度，西半部沿海或近山區低溫可能達8度以下，務必留意保暖。

水氣方面，陳伊秀說，明天白天天氣更穩定，大年初三起至連續假期尾聲期間水氣均偏少，僅花東有零星雨勢，下周二年初四、下周三初五水氣更少，僅剩東南部有零星降雨。尤其初三白天起至初五氣溫回升，北台灣高溫回升至21度，中南部則可來到約24度，但西半部民眾仍需留意早晚日夜溫差。

陳伊秀指出，預計至下周四年初六開工日東北風再增強，預計16日將受東北季風影響，屆時迎風面北台灣、東半部有局部降雨，但預估東北季風影響時間不長，17日就會再減弱。

此外，陳伊秀也提醒，今、明兩天受冷氣團影響期間，苗栗至雲林沿海空曠地區及恆春半島、綠島、蘭嶼、澎湖仍有較強陣風，請近海民眾務必留意。

初三低溫分布。圖／中央氣象署提供
初三低溫分布。圖／中央氣象署提供
一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
明天天氣。圖／中央氣象署提供
明天天氣。圖／中央氣象署提供

冷氣團 氣溫 連續假期

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