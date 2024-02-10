初一走春國3南向多段紫爆 國道下午7大魔王路段一次看

今天大年初一，交通部高速公路局預估今國道交通量為122百萬車公里。今起天氣轉乾冷，預估將出現走春人潮，根據高公局資訊，國3南向環東－南港路段紫爆，時速僅7公里；國3南向中投－霧峰同樣紫爆，時速僅18公里；國3南向樹林－三鶯、鶯歌系統－大溪、大溪－龍潭等路段則紅爆，時速均低於30公里，提醒用路人留意。

高公局也預判今天下午重點壅塞路段，分別為國1南向楊梅－新竹、彰化系統－埔鹽系統；國3南向土城－關西；國5南向南港系統－頭城；國3北向草屯－霧峰；國5北向宜蘭－坪林；國10西向仁武－左營端等路段。

高公局建議，國5南向用路人可於傍晚17時後出發；也建議用路人透過高速公路1968網站、App或於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

另外，截至今天上午，國道全線交通量為38.2百萬車公里，尚在預期流量範圍。上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口至新竹、王田至彰化；國3南向樹林至龍潭、烏日至霧峰、草屯至南投服務區；國5南向南港系統至石碇；國1北向仁德至台南系統；國1高架北向東湖至汐止；國10東向鼎金系統至燕巢系統，其餘路段行車大致順暢。

今日上午國1、國3陸續發稱數起追撞事故，包括國1南向204公里處發生3輛小客車追撞，占用內側及中線車道；國1南向228.7公里2輛小客車追撞事故，占用外側車道；以及國3南向中寮隧道379公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內側車道，上述事故均已排除。